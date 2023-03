Dos veces le han vaciado cuenta donde le depositan el salario

El 11 de diciembre del 2022, sustrajeron de mi cuenta salarial en dólares un monto considerable por compras hechas en Pakistán, que obviamente no fueron realizadas por mí. Me comuniqué de inmediato con el banco Lafise para informar sobre la estafa, ya que mi cuenta quedó en cero.

El 17 de diciembre, volvieron a sustraer dinero de mi cuenta y de nuevo notifiqué al banco lo sucedido. Respondieron que no saben cómo sucedió otra vez. El 19 de diciembre, el departamento de seguridad del banco adujo que las compras se realizaron con una tarjeta que fue cambiada en la sucursal de San Pedro, en octubre, pero ellos no la habían desactivado, es decir, fue un error de la entidad bancaria.

La seguridad es nula, porque las segundas compras se efectuaron en las mismas tiendas en Pakistán. He esperado más de 90 días la devolución de mi dinero, que corresponde a mis salarios, y no tengo ninguna respuesta del banco.

Emilia Cubillo Espinoza, Montes de Oca

Promociones Copiado!

Algunas farmacias ofrecen que por cada 4 o 3 cajas de lipitor y diovan regalan una. En mis primeras compras, sí se cumplió, pero solo dos veces al año en el caso de Viatris y tres, en el de Novartis, lo que significa que, en promedio, son seis meses de lipitor y cuatro de diovan. Hay opciones muy buenas con las mismas propiedades químicas.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Educación pública Copiado!

Leí con detenimiento el artículo de Jorge Woodbridge, publicado el 14 de marzo, sobre su propuesta de un cambio en el modelo educativo. Señala muy certeramente males que aquejan al sistema educativo y le endilga la gran deserción de alumnos, mala administración, imposición a los educadores, aprendizajes sin estimular la motivación, desigualdad de oportunidades, rigidez y, por tanto, no hay innovación ni control permanente, etc.

La deficiencia abarca desde el perínclito Consejo Superior de Educación hasta las oficinas centrales y regionales del MEP, incluida la paupérrima y olvidada escuela unidocente. Como dice al final del artículo, y sin tapujos, esto necesita una revolución.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Desacato Copiado!

Cada vez que se aprueba una ley para ordenar las finanzas y el gasto públicos, como la regla fiscal y la Ley Marco de Empleo Público, muchas instituciones, presionadas por sus autoridades y dirigentes sindicales, alegan débiles razones y pretextos para evadirla. No les importa gastar y seguir la fiesta con el dinero que no les cuesta. Además, exponen que los puestos de su personal son “exclusivos y excluyentes” con argumentos injustificables.

En el caso de estas dos leyes, el Estado quedó transformado en un archipiélago de islas independientes, donde cada una funciona según sus intereses, en perjuicio de los ciudadanos. Es necesario que el presidente de la República —dejando de lado sus frecuentes decisiones y acciones populistas— asuma con autoridad y liderazgo la responsabilidad que le compete y haga respetar lo dictado por estas dos leyes y detenga a tiempo la anarquía que se vislumbra en el sector público. Para tal propósito, bien podría contar con la valiosa ayuda de la Controlaría General de la República.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Tragicomedia Copiado!

He leído los dimes y diretes en lo interno de la fracción del partido de gobierno y sobre el voto de censura a la diputada Luz Mary Alpízar. Bien haría ella —que no se doblega ante los legisladores del PPSD gobernados por Pilar Cisneros— en declararse independiente, con lo cual le haría mucho bien al país y tendría libertad para no seguir siendo censurada por sus compañeros de fracción, evitaría que Joselyn Chacón llegue al Congreso y actuaría conforme lo dicte su conciencia y la razón. La honradez con que desempeña sus funciones es la adecuada para su investidura y siendo independiente ya no tendría que obedecer las órdenes de la jefa de fracción, amén de que hasta el presidente se desligó del partido que lo llevó al poder. Es casi una tragicomedia.

Fernando Villalobos Solé, San José

