Dos lectores comentan sobre viaje de diputados a Rusia

Los cinco diputados que planean ir a Rusia con los gastos pagados por Vladímir Putin no representan los ideales democráticos por los cuales fueron elegidos. Al asistir como representantes de Costa Rica, legitiman la invasión a Ucrania, donde mueren miles y otros tantos son desplazados. Es una vergüenza que tales diputados acepten ir para disfrutar un viaje totalmente pagado. La Asamblea Legislativa debería prohibirlo y, si insisten, rebajarles el salario, ya que asisten a título personal y no como representantes de un país democrático.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

No es el dinero Copiado!

Si don Pepe Figueres estuviera vivo y se diera cuenta de que militantes del partido que siempre llevó en su corazón político aceptan reunirse con el Parlamento ruso, creo saber cómo reaccionaría.

No es el gasto lo que importa, porque ellos mismos pueden sufragarlo con sus salarios de $7.000 mensuales; tampoco la justificación de que el viaje “servirá para intercambiar experiencia y conocimiento, sobre todo de relaciones comerciales, turismo y hasta del sistema ferroviario ruso”, pues para eso están el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Ferrocarriles (Incofer), si fuera el caso; es una cuestión de honor más que de política ir a ese país en este momento.

Si quieren conocer Rusia, vayan en tiempos de paz. Claro, imagino que ir con la investidura diplomática debe ser algo maravilloso.

Olman Monge Angulo, Santa Ana

Villas de Condovac Copiado!

Cada vez que visito Condovac, noto poco interés por mejorar. El aire acondicionado en las villas platino está en mal estado, los grifos no funcionan, los llavines no cierran y el menú es poco llamativo. Urge el cambio que prometen, pero no llega.

Ana M. Zeledón Solano, Santa Ana

Jalón de orejas Copiado!

Lo acontecido el martes en la sesión del Concejo Municipal de León Cortés es un jalón de orejas previo a las elecciones municipales. Pensé, al ver a tres regidores suspender una sesión transcendental para el futuro de su cantón y la zona de los Santos, con la excusa de la recomendación de sus asesores, que León Cortés no merece esta “calidad” de representantes.

No es cierto que cada pueblo tiene los representantes que merece, porque en este caso específico están defendiendo cualquier interés menos el del pueblo.

Es momento de informarse, acercarse y conocer a quienes serán nuestros representantes, porque siempre centramos el lente en alcaldes y vicealcaldes, y obviamos a los regidores, síndicos y concejales que, como en esta oportunidad, son los que toman decisiones históricas.

Josué D. Navarro Porras, León Cortés

Desfile de las Rosas Copiado!

Si el Festival de la Luz es igualitico en calidad y esplendor que el Desfile de las Rosas, según el alcalde Johnny Araya Monge, ¿por qué los esfuerzos para que la banda de Zarcero represente a Costa Rica en California? ¿Será que lo dicho por el alcalde no es correcto?

Freddy Pacheco León, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.