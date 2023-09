Dos años y el Micitt todavía no renueva permiso a radioaficionado

Van a cumplirse dos años de esperar el permiso de radioaficionado, que debo renovar cada quinquenio. Envié los documentos y en el Micitt me solicitan enviar los dos formularios una y otra vez, como una especie de juego. La Sutel y el Micitt se pasan el problema. No sé cual es el objetivo de su desidia, pues en tiempos de Laura Chinchilla a los radioaficionados nos quitaron las licencias. Ahora debemos pagarle a Hacienda y todo está supeditado a estar al día con la CCSS para la renovación. Los radioaficionados fuimos declarados de interés público, no somos entidades lucrativas.

