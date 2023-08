Dinero rechazado por el banco

Tengo más de 15 años de ser cliente del Banco Nacional. El 1.° de agosto, vendí mi auto y me pagaron en efectivo. Para depositarlo en mi cuenta en la sucursal de avenida 10, llevé la copia de la escritura que otorga el notario para respaldar el origen del dinero, me lo recibieron, pero a la hora de salir de la sucursal me llamaron para que fuera por el dinero. Adujeron que, debido a la falta del certificado de un CPA, no lo podían recibir. Después de contar con fondos para hacer pagos, ellos mismos me sacaron el dinero y tuve que ir nuevamente a la sucursal a retirarlo. Todo un día perdido por error del banco.

