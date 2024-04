Destrozo de calles y aceras

Siempre me he cuestionado qué impide a entidades como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a algunas municipalidades asfaltar los huecos y zanjas, que abren en calles y carreteras al realizar reparaciones, en pocas horas o, como mínimo, en pocos días. No es aceptable la excusa de la falta de presupuesto ni de personal. Esos huecos permanecen semanas, e incluso meses, adquiriendo proporciones peligrosas para el tránsito vehicular y los peatones. Por supuesto, el bacheo tardío resulta más costoso.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌