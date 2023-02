Desea recuperar bolso olvidado en taxi

El 30 de enero, en un taxi de Puntarenas (teléfono de la central 26602020), que me recogió a las 9 a. m. en El Cocal y me dejó en la terminal, olvidé un bolso con documentos personales. Llamé dos horas más tarde para que avisaran al chofer, y me respondieron que no era posible.

Antonio Barquero Méndez, Paraíso de Cartago

Despido de viceministra Copiado!

Como mamá de Laura Ulloa Albertazzi, destituida en días pasados de su cargo de viceministra de Transportes, decidí escribir esta nota, más desilusionada que enojada, porque fui testigo de su capacidad de trabajo, de cómo se entregó a su puesto con alma, vida y corazón. Trabajaba noches enteras, sábados y domingos para poner orden, como correspondía. Quién más que yo puede dar fe de su integridad y valores. Pero no tiene nombre destituirla como lo hicieron, atendiendo anónimos viles y soeces, sin prueba alguna de faltas, pues ella laboró de forma honrada, sacando denuncias engavetadas y presentando otras más.

Mucho daño emocional y profesional le causaron, porque quiso hacer las cosas como se debe. Personas como ella, no solo no son apreciadas, sino que estorban, porque no se acomodan al sistema establecido. Yo emití mi voto con la fe de ver un cambio. A mis 70 años, no me queda ninguna esperanza de ver mejorar a Costa Rica.

Rosa Albertazzi Blanco, Heredia

Ciclovía inutilizada Copiado!

La ciclovía que pasa por San Pedro solo sirvió para afectar a los pequeños negocios. Es un espacio perdido, el número de ciclistas que la utilizan es mínimo en comparación con la cantidad de otros vehículos que atraviesan el distrito.

Los carriles fueron reducidos y el espacio para parquear fue eliminado. Claramente, el alcalde de Montes de Oca no pensó en el beneficio ciudadano. Las quejas de todos los vecinos y clientes son incontables. Es muy triste pagar impuestos tan altos por una propiedad catalogada de “comercial” si el gobierno local no da las condiciones mínimas para que los comercios funcionen. En lo personal, traté de concertar una cita con él para exponerle la situación, pero es inaccesible.

Ana Catalina Blanco Rodríguez, San Pedro

Reconocimiento Copiado!

Una neuralgia postherpética me llevó a ser remitido al Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, donde los vigilantes en la puerta, los voluntarios que asignan espacios, los recepcionistas, el personal médico y de enfermería y en la farmacia se caracterizan por su empatía, profesionalismo y buen trato; esta increíble experiencia se completa con las excelentes instalaciones y los modernos equipos. Una joya más de la seguridad social que debemos defender.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Seguridad ciudadana Copiado!

Es increíble que, pese al aumento de la criminalidad desde hace bastante tiempo, el gobierno, en la persona del presidente de la República, no tome la batuta que le corresponde y priorice la seguridad de los ciudadanos. Pasa el tiempo y la situación se agrava.

A diario se informa de homicidios, robos, tráfico de drogas, ajuste de cuentas y nadie mueve un dedo para prevenir la delincuencia y disminuir de forma notable el caos existente. Con todo respeto, corresponde al presidente propiciar una megarreunión con las entidades responsables y trazar una política bien coordinada para bajar sustancialmente la criminalidad que está carcomiendo al país y generando incertidumbre y temor en los ciudadanos.

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

Abuso de Coopeservidores Copiado!

Coopeservidores, ahora CS Ahorro y Crédito, de manera arbitraria, cambió mi tipo de afiliación y deduce de mi salario un monto de ahorro mensual sin mi consentimiento. Para devolverme el dinero, alega que debo esperar un año.

José A. Grillo Rosania, San José

Internet de Kölbi Copiado!

Internet de Kölbi siempre se avería, pero nunca como en diciembre. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adujo que fue un fallo total en la zona, que el servicio se restablecería en cualquier momento, pero pasaron varios días y el problema siguió. Volvimos a llamar, y en esta ocasión la respuesta fue que se trató de una afectación debida a robo de cable, por tanto, era probable que tardaran más.

Me parece increíble que la institución no informe a los abonados el inconveniente. Nueve días después, aproximadamente, el servicio fue restablecido; sin embargo, pasó una semana y nuevamente nos quedamos sin internet. La explicación que nos dieron fue que otra vez les robaron el cable y no saben hasta cuándo estaremos sin conexión. Lo extraño es que varios vecinos tienen internet. Ha transcurrido un mes y no hay solución ni se ven trabajadores del ICE reponiendo el cable.

Angie Castro Murillo, Alajuela

