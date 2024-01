Desaparición de canales

Busqué el 31 de diciembre mis canales preferidos en sus propias lenguas (el oficial español, TV5 francés, DW alemán, RAI italiano) y han desaparecido de la programación. Hace unos años, pasó lo mismo con el canal público chileno.

En todos los casos, Tigo no consulta ni avisa a los clientes. Hace lo que conviene al canal. A cambio, nos llena la programación con decenas de canales “basura”. ¿A qué autoridad recurrir para ponerlos en orden? Antes me ocurrió lo mismo o peor con Kölbi: algunos de sus técnicos querían negociar conmigo, a espaldas del ICE, los arreglos de instalación. Me quejé en la sucursal de Escazú y no pasó nada.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Agradecimiento

Agradezco a Televisora de Costa Rica por el espacio que nos brinda para ver la santa misa los sábados a las 5 de la tarde. Para mí es una bendición, pues donde vivo hay muchos adultos mayores que no podemos ir a la iglesia. Que Dios los bendiga.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Preocupación para pequeños productores

El camino que une a Ángeles de La Fortuna con el puente sobre el río Burro se encuentra en completo abandono, es de lastre y mide aproximadamente 800 metros. Comunica también La Cruz, Chachagua, La Trinidad, El INVU y el Abanico con La Fortuna.

El alcalde de San Carlos debería visitar con frecuencia los distritos para constatar el estado de los caminos y conocer a los pobladores, en su mayoría pequeños productores que merecen mejores vías para comercializar sus productos.

Óscar Bonilla Bolaños, Ángeles de La Fortuna

Más sentido común

Mauricio Batalla asegura que no durmió durante tres meses debido a estar preocupado por el estado de los puentes. Parece que tuvo suficiente tiempo para evitar el insomnio si, desde el principio, hubiera revisado los puentes peatonales para prevenir el colapso del que se encuentra en el parque de la Paz. Hace falta sentido común para darse cuenta de cómo se trabaja en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Necesidad de orden y atención al turista

Somos un país que estimula el turismo, tan necesario para nuestra economía, pero lo que sucede con los visitantes apenas salen de Migración en el aeropuerto es terrible.

Afuera, hay toda clase de personas con letreros que dicen “taxi oficial”, y se abalanzan sobre los viajeros, quienes, con cara de temor y sorpresa, no saben qué hacer, especialmente debido a la fama de inseguridad que hemos adquirido.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) debería intervenir de inmediato y establecer un orden para el servicio de taxis, como se hace en países civilizados; dos taxis podrían esperar fuera mientras un facilitador los asigna conforme los pasajeros van saliendo.

El aeropuerto debería ser el primer lugar donde mostremos nuestra cultura e interés por los turistas, y no ser un ejemplo de desorden, similar a un grupo de aves peleando por los restos de un animal muerto. No se necesitan intervenciones del Congreso u otras medidas dilatorias, sino un genuino interés.

Otto Martínez Rojas, Rohrmoser

Esperando la llamada del hospital

En julio del 2022, un grupo de cardiólogos del hospital Calderón Guardia acordó colocarme un desfibrilador automático implantable (DAI) debido a las secuelas de un infarto sufrido hace siete años. Sin embargo, un año y medio después, no han establecido comunicación conmigo, a pesar de tener la orden de internamiento. Espero que en este 2024 lleguen excelentes noticias del hospital.

Manuel Morales Vargas, Coronado

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.