Denuncia por maltrato en Ebáis

A mi esposa, Marcud Segura Alfaro, quien es adulta mayor, un médico de medicina general del Ebáis de Ciudad Colón la maltrató de varias formas el 13 de junio y la hizo esperar sin ninguna consideración más de una hora mientras él iba a almorzar. Ella lo denunció el 23 de junio al director del Ebáis, Dr. Cristian Pacheco, pero no ha recibido respuesta.

William Rivas Rojas, Ciudad Colón

¿Quién tiene el poder? Copiado!

En el gobierno republicano el pueblo o una parte conserva el poder soberano (ya sea democracia o aristocracia, respectivamente) y este es responsable de hacer las leyes.

En el gobierno monárquico, es el rey quien posee el poder y lo hace bajo una estructura de leyes fijas y establecidas. En el gobierno despótico existe una persona que detenta el poder y lo ejerce sin leyes fijas e impone sus caprichos personales.

A esta altura, Montesquieu incorpora un criterio adicional para seguir con el esquema de tipos. Es lo que se llama los principios de gobierno.

La naturaleza es la estructura particular de cada gobierno y es lo que le hace ser tal. Es decir, los principios son las pasiones humanas que impulsan dichos gobiernos.

Para el barón francés, el hombre no es bueno ni malo, pero tiende a abusar del poder y requiere una distribución jurídica de los poderes del Estado de derecho.

Yo agregaría que no se debe perder de vista el objetivo de los frenos y contrapesos que no es un fin en sí mismo, sino mantener el equilibrio del poder, delimitar las competencias, controlar la corrupción y los abusos por bajas pasiones políticas.

José Román Matamoros, Curridabat

Retiro de efectivo Copiado!

Tengo una tarjeta de crédito emitida por el BAC San José. Después de un mes de haber activado la función para retirar efectivo, antojadizamente la eliminaron.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Tarjeta del BAC Copiado!

El 7 de junio reporté un problema al tratar de usar la tarjeta del BAC y me indicaron que iban a enviarme una nueva a la casa; el 27 de junio les recordé que aún no la recibía y prometieron mandarla. El 5 de julio les escribí y esta vez me dijeron que debo ir a una sucursal a hacer el trámite. Espero que me devuelvan lo cobrado por el seguro.

Jennifer Chanto Ruiz, Montes de Oca

Walmart responde Copiado!

De inmediato procedimos a revisar la alfombra y tomamos las medidas necesarias para evitar otro incidente como el reportado por Bernardino Rojas Sánchez (Cartas, 2/7/2023).

Mariela Pacheco Arroyo, subgerenta de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica en Costa Rica

Impuesto nuevo Copiado!

¿Cómo van a controlar el impuesto sobre el ingreso a San José? Es imposible y es ridiculizar al Ministerio de Hacienda. Las demás provincias querrán hacerlo también. No más pifias.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Avería en línea fija Copiado!

Hace poco más de dos meses mi línea fija presenta problemas, por lo que se creyó que lo mejor era cambiar el número, pero la avería se mantiene. Miles de llamadas al 1119 y al 1193 e ir y venir a la sucursal hasta que al fin técnicos vinieron a revisar, 22 días después, y su diagnóstico es que el problema lo resuelven en la plataforma de servicios.

Luis Álvaro Rojas Solís, Tibás

Canales e internet Copiado!

Mientras otras cableras dan canales en HD dentro del costo del paquete, Kölbi del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo cobra por separado a un precio bastante alto. Además de la poca calidad de los canales que tiene en su programación, la internet, para la velocidad que dan, es bastante cara también, se supone que es el proveedor del pueblo y no ayuda mucho.

Eduardo Sancho Ortiz, Cartago

