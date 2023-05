Demolición de hospital viejo

Después de una larga espera, los heredianos vimos con ilusión la demolición del hospital viejo y cuando la empresa se llevó los escombros, pero también retiraron mucho material que pudo haber sido reciclado o reutilizado. Ahora, como ya le pagaron a la compañía, esta quiere dejar el proyecto abandonado y que se siga pagando por un edificio antiguo, que ya no llena las necesidades.

Les recuerdo que hace mucho tiempo el proyecto contaba con el presupuesto, por lo que no me explico lo que está ocurriendo. En el momento de comenzar, si no había recursos suficientes, no debieron derribar el hospital.

Georgina Jiménez Bolaños, Heredia

Cada palabra tiene su razón de ser. Se dice y desaparece, se escribe y puede ser infinita. Cada palabra que leemos o escuchamos nos deja algo en el pensamiento. Sonoras o no, están desde hace más de cinco mil años entre nosotros.

Por eso, considero que todas las palabras que se usan en un periódico o plataformas digitales demandan sensatez y conocimiento, respeto y sentido. Digamos compromiso con cada persona y profesionalismo.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Después de esperar largo tiempo la lectura del por tanto relacionado con la muerte de la médica María Luisa Cedeño, como costarricense, creí que sería otro el veredicto, pero no fue así. La justicia no fue ni pronta ni cumplida y me produce un enorme descontento.

El proceso me demuestra una vez más que jueces y fiscales se inclinan por la trillada frase in dubio pro reo cuando hay pruebas que dicen lo contrario. La apelación tiene que darse para ver si acaso esta vez se hace justicia.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

La demarcación de la ruta 32 en el cantón Central de Limón muestra deficiencias, y esto nos perjudica cuando llega la noche. La pintura reflectante es de mala calidad y en condiciones lluviosas no se observan las señales.

Recomiendo resolverlo y un uso mayoritario de los ojos de gato. Como estudiante de Ingeniería Química, sugiero agregar más material que devuelva la luz.

Edier Hernández Quirós, Limón

La única manera en que se acabará con la inseguridad ciudadana y que como sociedad y país nos superaremos es que cada uno nos hagamos responsables de nuestros actos y con valentía asumamos las responsabilidades que a cada uno nos corresponden.

Francella García Montiel, Heredia

En febrero, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó de que los niños debían aprender a leer y escribir correctamente, pues de lo contrario no iban a aprobar el primer grado.

Mediante lo propuesto, se abre un espacio para que la población se involucre en brindar talleres de enseñanza gratuitos en beneficio de los estudiantes que lo requieran, principalmente en las zonas rurales.

Para ello, es posible la participación de educadores jubilados o estudiantes universitarios, que en este caso fortalecerán aspectos pedagógicos y, a su vez, promoverán con su iniciativa la educación en la niñez costarricense.

Nixy Alvarado Porras, Matina

Que son unos desvergonzados, dicen algunos a los costarricenses que conforman un flujo creciente de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Que el desesperante desempleo y pobreza que les ofrece Costa Rica no debería ser razón para cometer ese delito. Que deberían pensarlo mejor antes de dejar atrás a sus familiares, quizá sus hijos, y hasta trocitos de su corazón y alguna que otra lágrima.

Que esa “aventura” es muy peligrosa, precipitada, inaceptable, pues en cuestión de días la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Central, las autoridades gubernamentales harán que la miseria y el dolor de no encontrar el sustento para sus amados seres sean cosa del pasado.

Freddy Pacheco León, Heredia

