Decisión sobre el Palacio de los Deportes

El Concejo Municipal de Heredia tomó la decisión de revocar el convenio de administración que durante más de treinta años mantuvo con la Asociación Deportiva Administradora del Palacio de los Deportes Premio Nobel de la Paz en forma cristalina y diligente, a tal punto que llegó a ser una instalación modelo a escala nacional y quizás internacional.

Se fundamentó en un informe de auditoría que demostró algunas falencias en los controles administrativos y financieros, pero fueron subsanadas en su mayoría. No obstante, el Concejo, sin oír a la Asociación, tomó el acuerdo, pareciera que por motivos politiqueros y no con base en aspectos técnicos y prácticos. Creo que las instalaciones van a tener que cerrarse por algún tiempo, mientras se soluciona el problema de planificación, y es posible que las máquinas del gimnasio se deterioren.

Se corre el riesgo de que todo termine como el Complejo Montserrat en Alajuela, lo cual sería una tragedia por el esfuerzo para la construcción del edificio. Que la historia juzgue a quienes causaron con su voto la posible debacle.

Óscar Rosabal Lizano, Heredia

Hace unos meses, se comunicaron conmigo de Liberty para que contratara el servicio celular. Meses después, salí de viaje y el plan que me vendieron incluía restricciones, por ejemplo, al agotar los minutos contratados no pude hacer más llamadas sin comprar un paquete. Mientras esté en el exterior, no recibiré llamadas de Costa Rica, a pesar de tener un plan que en la publicidad afirma que es parte de los beneficios.

Aducen que mi plan es “controlado”, es decir, no es pospago puro, como el de Kölbi, y de ahí las limitaciones comentadas. Es una barbaridad que no se me informara sobre todas las condiciones al hacer el contrato.

Álvaro Jiménez Ulate, Alajuela

El miércoles 8 de marzo fui con mi esposa al Hospital Metropolitano y al Cima, y me dijeron que ellos no tienen la vacuna y no saben cuándo les entrará. Más seriedad, autoridades del gobierno.

Franklin Villalobos García, Tibás

La Junta de Protección Social debería incluir en sus juegos la probabilidad de cada jugador de ganar el premio mayor, por ejemplo, en chances es de 1 en 100.000, Lotto de 1 en 90 millones, raspas de 1 en 1.000.000 y así sucesivamente, de modo que cada quien tome la decisión de jugar con base en información real, no como ahora, que el comprador paga caprichos por un determinado número con el cual, si acierta, le pagan apenas ¢30.000 por el primer premio en chances.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

La juventud es inquieta, curiosa y reclama educación. La juventud se va deprisa. Juventud es caricia y libertad. También es trabajo y amistad. La juventud reclama atención y sana diversión para crecer sin soportar penas del sistema que no le corresponde soportar. La juventud quiere un lugar propio porque significa futuro.

Gustavo Halsband Leveratto, Aranjuez

Fui a la farmacia La Bomba en Moravia dos veces por la vacuna bivalente y me indicaron que ni la Caja Costarricense de Seguro Social ni el Ministerio de Salud las han enviado.

Osman Fonseca Villalobos, Vázquez de Coronado

