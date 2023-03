Decepcionada de los X-Knights

Decepción total. Así se resume mi sentimiento después de presenciar los X-Knights en el ala oeste. Si bien es cierto que no se puede controlar el clima, un batallón brincó al escenario a secar las rampas cuando dejó de llover. Pese a su esfuerzo, por el cual se retrasó poco más de una hora el comienzo, utilizaron solo la rampa este para los trucos y exhibición de los pilotos. Se informó de que harían dos rondas al circuito, de dos minutos cada una, para definir a los tres clasificados; sin embargo, realizaron una única aparición.

Si las condiciones de las rampas no eran las adecuadas, ¿por qué decidieron continuar?, supongo que por los patrocinios y demás, o para evitar devolver el dinero o reprogramar la fecha, pero todo queda en suposiciones, pues los organizadores no se han pronunciado. Para la edición del 2024, ¿habrá una indemnización para quienes en esta, del 2023, vimos solo las pantallas y la rampa de la competencia de patinetas?

Karol Granados Campos, La Unión

Desconexión retrasada Copiado!

Firmé un contrato de televisión e internet con la empresa Claro, pero incluyeron Claro Video, que nunca solicité ni fui informado. Después de tres visitas a sus oficinas, logré tramitar la solicitud para la desconexión del servicio; sin embargo, no ha sido posible eliminarlo de mi cuenta. Mientras tanto, alguien que desconozco descarga películas que aumentan la factura.

William Rivas Rojas, Mora

Problema en peaje Copiado!

El domingo, a las 4 de la tarde, un vehículo con quickpass que estaba después de la caseta del peaje en Escazú tuvo que detenerse porque la barrera no se levantó. Al acercarme un poco, mi pago la activó y pudo pasar. En el peaje dijeron que no era así porque el cobro se aplica al que va adelante. Lo que pasa es que en este peaje se levanta la barrera al acercarse el auto antes de la casetilla. Se lo demostré al cobrador, pero dijo que eso no era así y me dejó hablando sola.

Enid Chacón Arce, Escazú

Reconocimiento Copiado!

Felicito a la Municipalidad de Limón por los cambios notorios que hacen ver una ciudad más limpia y ordenada, al remover los chinamos del bulevar contiguo al mercado. Me hace sentir más seguro y feliz. Ojalá sigan mejorando la bella ciudad.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Pago de renta Copiado!

Circula en las redes sociales una publicación que achaca a varias empresas la declaración de cero en impuesto sobre la renta en el 2021. Como son materias que conozco un poco, revisé en la página de la Sugef el informe auditado del sector bancario y comprobé que Recope y el Banco Nacional, entre las instituciones mencionadas, pagaron. En fin, que fueron irresponsables al no investigar. Pero, diay, es su estilo, pareciera un afán de desprestigiar al empresariado.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Cédula y tarjeta de débito Copiado!

Cuando ingresé a estudiar a Salamanca, el carné universitario era a la vez una tarjeta de débito, y con este proceso de dos en uno la universidad se ahorraba los altos costos del documento. Deberíamos copiar la idea para que sea un banco el que le ahorre fondos públicos al TSE por la impresión de las cédulas.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Salarios globales Copiado!

Sabemos que lo que más nos preocupa es la educación y la inseguridad. Sin embargo, son risibles los transitorios. La función policial y los educadores son los que van a ganar igual que un peón de finca. Esto es inconcebible, son salarios irracionales para ellos. El sentido común se esfumó en nuestras narices.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

