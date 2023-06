Debe pagar a Monge en efectivo

La financiera del Grupo Monge recibe solo efectivo cuando uno va a pagar los créditos. Quisiera conocer la posición de la Superintendencia General de Entidades Financieras y del Ministerio de Hacienda, pero principalmente de la institución que me protege a mí para ejercer mi derecho de utilizar cualquier medio de pago.

El mes pasado, tuvieron un fallo y no fue posible efectuar el pago con tarjeta en su plataforma y este mes estamos igual, lo que me obliga a ir a uno de los establecimientos de la empresa a pagar en efectivo.

Adriana Tortós Sánchez, La Unión

Embotellamientos Copiado!

Qué decepción, qué desorden, y los “nuevos” proyectos viales no dan la esperada fluidez que prometen. ¿En qué quedó la directriz para que los tráileres y transportistas de gas circulen a ciertas horas de la madrugada para no obstaculizar el tránsito? En días recientes, entre el cruce cerca del Museo de los Niños y la rotonda de la Hispanidad, hubo un atasco que sacó de sus casillas a más de un conductor, iban tres furgones seguidos y un camión cisterna, y aparte un vehículo extragrande se quedó varado. No había un solo policía de tránsito. Qué triste, cada quien anda por la libre a las horas pico, principalmente. Ojalá el ministro de Obras Públicas ponga a la gente del Tránsito a regular estas anomalías.

Anabelle Araya García, San José

Diálogo y gasto Copiado!

Debo confesar que coincido con algunas, no con todas, las opiniones expresadas por Armando Mayorga en la columna del 31 de mayo. Estoy de acuerdo con que hay que dialogar con el adversario político para alcanzar consenso, en beneficio de todos. También, en que no solo se fortalece el fisco con el aumento de tributos, se logra con el control del gasto público, que está desbocado en muchas instituciones.

Tal vez al presidente le hace falta la asesoría de alguien que no sea adulador, sino que le diga la verdad, aunque choque con la opinión de alguno de sus colaboradores.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Prevención del crimen Copiado!

La reforma de la Ley Contra la Delincuencia Organizada deja por fuera la prevención. La educación es el medio de prevención por excelencia de violencia, promoción de estereotipos, corrupción, inseguridad, hábitos y conductas antiéticas e inmorales. Es prioritario dirigir las estrategias hacia la educación informal, la que se produce de manera espontánea, sin que intervenga el ámbito educativo escolarizado.

Es la que permite adquirir hábitos, valores, experiencias, habilidades, comportamientos, prácticas fuera de las aulas y sobre todo la formación que se da en los hogares.

La naturalización de la violencia viene escoltada por los canales de comunicación, principalmente la televisión, bombardeada ahora por las redes sociales. Las telenovelas con tramas de infidelidad, narcotráfico, corrupción, el dinero fácil, la dramatización y exposición de hechos de terror produce la colonización de cultura que rápidamente es copiada por las bandas criminales. La proliferación de bandas musicales con mensajes de violencia es otro factor coadyuvante.

Estamos obligados a intervenir la educación informal liderados por el Estado, los medios de comunicación, la educación formal y la familia para combatir la violencia en general.

José Rugama Hernández, San José

Urge acera Copiado!

En la entrada a Guápiles, desde la ruta 32 hasta la terminal de buses, la calle tiene dos carriles pero no cuenta con espacio a los lados, y como ni el MOPT ni el Conavi cortan el zacate, decenas de personas arriesgan la vida todos los días al caminar por la calle, pues no hay otro espacio. Ojalá ambas instituciones o la Municipalidad de Pococí hagan un esfuerzo por construir una acera decente y evitar una tragedia

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Parqueo preferente Copiado!

Es responsabilidad de cada ciudadano no utilizar los espacios asignados a las personas con discapacidad en parqueos, supermercados, centro comerciales, etc., según la Ley 7600. Sin embargo, existe también responsabilidad de cada empresa o institución para hacer cumplir con esa obligación. En el BAC San José ubicado en San Francisco de Heredia, estos sitios de estacionamiento son utilizados por gente sin ninguna limitación física.

Alexánder Chaves Solorzano, Heredia

