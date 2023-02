Dar trabajo a personas con discapacidad

Nuestro país se caracteriza por defender los derechos humanos. Resaltamos que somos una sociedad empática hacia el migrante, apoya la ideología de género y da la mano a sus hermanos cuando suceden catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, huracanes), por citar algunos ejemplos.

Hago un llamado a las instituciones y a las empresas privadas nacionales y extranjeras a que en sus planillas tomen en cuenta (incluyéndome) a personas con algún tipo de discapacidad, sea física, cognitiva, sensorial o visceral, esta última (falta de un órgano o más) es mi caso.

Somos personas acostumbradas a dar la milla extra, muchos se han contagiado de nuestra resiliencia, pero estamos agotados de que se nos cierren constantemente las pocas ofertas laborales, a pesar de contar con conocimientos académicos.

Joanna Chaves Mora, Rohrmoser

Cantones indefensos Copiado!

Volvemos a sufrir el mismo problema. Generalmente, a las 11 de la mañana, el suministro de agua en Alajuelita, Escazú y Desamparados se interrumpe. Siempre los mismos.

Se nota que Acueductos y Alcantarillados (AyA) carece de la adecuada gestión del sistema de facturación y muestra debilidades en planificación, programación y ejecución de los trabajos, además de los cobros excesivos, no acordes con el consumo.

El presidente cambia a los presidentes ejecutivos, no hay Defensoría de los Habitantes que nos defienda, los diputados brillan por su ausencia, las municipalidades no defienden a su población y Acueductos cierra oficinas por temor a las quejas de los vecinos. Desamparados, Alajuelita, Hatillo y Escazú no gozan del derecho al agua, no hay quien defienda nuestros derechos.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Respetar las reglas Copiado!

El respeto al Estado de derecho supone observar las reglas electivas. Por ello, no es válido que en votaciones nacionales un grupo de electores no conformes con las opciones existentes terminen por imponer un candidato que no participó en el proceso electoral. Analógicamente, tampoco que diputados se aparten de las reglas que, a través de la Comisión de Nombramientos, rigen las designaciones parlamentarias.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Escándalos en La Caraña Copiado!

Desde noviembre, en el club hípico se celebran actividades al aire libre y el ruido es excesivo para los vecinos de los distritos de Río Oro y Piedades de Santa Ana. Al principio se creyó que era por el fin de año, pero se convirtió en negocio para fiestas con parlantes a todo volumen. El 11 de febrero celebraron el Plancha Fest y próximamente el Green Bar, de jueves a domingo hasta la medianoche, durante dos fines de semana consecutivos.

Hemos solicitado al Ministerio de Salud de Santa Ana y a la Policía Municipal que pongan orden, pero parece que no hay voluntad para detener los escándalos.

Maris Stella Fernández Brenes, Piedades de Santa Ana

Felicitaciones Copiado!

Felicito a dos maestros por sus actos ejemplares en la difícil situación que afrontan algunos estudiantes. El director del Colegio Rincón Grande de Pavas, Rolando Solano, enseña a los alumnos a sembrar, en un terreno desocupado, plátanos y otros alimentos, que proveen a ellos mismos en el comedor y hasta llevan a sus casas para sustento de los suyos.

El día de mañana, esos alumnos no van a defraudar a la sociedad, posiblemente. Felicito también a la maestra que, al ver alumnos que no tenían calzado, hizo una petición y recolectó más de lo esperado. Dos ejemplos de liderazgo. Dice el dicho que “el que siembra recoge”, ojalá otros maestros hagan algo igual de positivo, y no sean de los que humillan a una niña y su madre en un acto “cívico”.

Hannia Hidalgo Quesada, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.