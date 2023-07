Daños en carretera La Angelina

La carretera La Angelina, que comunica a Ochomogo con Llano Grande, acaba de ser reparada, se le colocó una capa nueva de asfalto y su reparación subsiguiente.

El trabajo lo efectuó la empresa Meco, en un tiempo correcto y sin grandes atrasos para los usuarios. Las obras, a primera vista, quedaron en muy buenas condiciones. No obstante, apenas han pasado dos meses desde esa intervención y la carretera ya presenta daños. Hay importantes hundimientos, alcantarillas socavando la capa asfáltica, huecos y desplazamiento lateral del asfalto.

Se han dejado mensajes en la Municipalidad de Cartago y ningún personero municipal ha venido ni tan siquiera a revisar. Hago esta denuncia porque duele ver fondos públicos malgastados.

Alejandro Zawadzki Wojtasiak

Cartago

Llamadas constantes Copiado!

Por este medio quiero solicitar que me dejen de estar llamando a mi celular desde los teléfonos 4037-4233 y 4037-4235, que son de la empresa Monge. Llaman mañana y tarde. No estoy interesado en comprar nada, no tengo tiempo para atenderlos.

Mario Romero Orozco

San José

Cooperación culinaria Copiado!

Felicitaciones a la señora Alexandra Bellayer-Roille por su iniciativa de cooperación en el arte culinario. En días pasados fomentó el intercambio de conocimientos entre chefs costarricenses y franceses.

Son muchas las áreas de cooperación que embajadas acreditadas en nuestro país pueden brindar, como lo está haciendo la Embajada de Francia. No se trata de hacer y asistir a actividades sociales solamente, sino que también se requiere aportar con programas que dejen huella.

Amalia Montero Mejía

Escazú

El bambú Copiado!

En una oportunidad viaje a Colombia, propiamente al departamento de Quindío, con funcionarios del INVU para visitar construcciones en bambú y nos llevaron a visitar hasta un museo. Fue algo impresionante ver cómo se entrelazan las raíces de bambú. Si aquí limpiáramos los taludes de las carreteras y les sembráramos esa planta, no tendríamos tantos aterros en carreteras.

Santana Esquivel Ramírez

Pérez Zeledón

Excelente servicio Copiado!

Deseo agradecer, felicitar y resaltar toda la ayuda y el excelente servicio dado, en días pasados, a mi padre, Manuel Antonio Guzmán Barquero, por todo el personal del Hospital Blanco Cervantes. Ahora que solo quejas escuchamos consideré importante hacer este reconocimiento por toda la ayuda y el gran aporte que da todo el personal de ese hospital. Muchas gracias y que sigan igual y mejorando.

Lidieth Guzmán Aguilar

San Ramón de Tres Ríos

