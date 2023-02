Oír que una persona pide trasladar el feriado del Día de la Madre para que los costarricenses disfrutemos un fin de semana largo dan ganas de llorar. El fin de semana pasado no había lugar en ningún hotel y los precios para dos personas rondaban entre los $150 y $200 la noche. Además, cuando uno va a la playa, los precios en los restaurantes son exageradamente caros para los costarricenses.

Vilma Castro Rojas, Moravia

Citas y el EDUS Copiado!

He intentado por todos los medios obtener una cita y no la consigo. ¿Cómo es posible que haya que llamar a los teléfonos 800-2538725 y 905-2252000 y nunca contesten, o conectarse a la página en internet a las 6 a. m. y esta, inmediatamente, avisa que ya no hay cupos disponibles?

El EDUS funcionó en algún momento, ahora no. Es incomprensible que no posibiliten un sistema semanal para elegir el día y la hora que le convenga al paciente, o brindar un abanico de posibilidades del número de citas. Algo así como el sistema de revisión técnica vehicular. Es imposible que cuando miles de usuarios desean acceder a la misma hora, de 6 a 9 a. m., tengan la capacidad para contestar a todos. ¿Adónde se van los recursos económicos que aportamos?

Anabelle Araya García, San José

Tragedia humana Copiado!

La catástrofe ocurrida en Turquía y Siria muestra crudamente el poder destructivo de la naturaleza. Las lamentables pérdidas humanas y el dolor provocados por los fenómenos naturales son cada vez más frecuentes, nos conmueven y nos llevan a pensar en nuestra fragilidad, pero también desnuda nuestros absurdos, la vulnerabilidad de algunos pueblos y los cínicos juegos del poder económico y político.

Mientras millones de personas que han sufrido pérdidas materiales, dolor y muerte, entre ellos los migrantes, siguen esperando ayuda humanitaria y apoyo incondicional de grandes naciones para recuperarse de terremotos, incendios, inundaciones, tsunamis, ciclones y guerras, dirigentes de Estados, por mezquinos intereses económicos y políticos, siguen atizando con saña los perversos fuegos de la guerra.

Se sabe que las catástrofes naturales son poco predecibles, pero se pueden reducir sus consecuencias con medidas preventivas; los conflictos armados se previenen mediante el respeto entre los Estados, la libre determinación de los pueblos, los diálogos honestos y la abierta neutralidad entre las naciones.

Marco Santamaría Vizcaíno, Cartago

Cobro se seguro a adulta mayor Copiado!

Adisa cobró dos seguros no solicitados ni aceptados a una persona de 87 años. Como su apoderada generalísima, presenté dos reclamos tramitados con los números 164082 y 163922, pero aún no hay resolución.

La adulta mayor no tiene celular, no usa correo electrónico, ni sabe qué es un seguro ni para qué sirve, pero, como por arte de magia, Adisa le dedujo automáticamente de su cuenta en el Banco Nacional con una supuesta autorización. La adulta mayor espera la devolución del dinero y la cancelación inmediata de la deducción.

Luisa María Acuña Alvarado, Goicoechea

Lista gris de la Unión Europea Copiado!

El Estado está siendo presionado por la Unión Europea para que apruebe una ley que grave las rentas de inversiones pasivas en el extranjero, y considera a nuestro país un paraíso fiscal.

¿Acaso el primer paraíso fiscal del mundo capitalista no fue Suiza y de ahí copiaron las Bahamas, Panamá, Costa Rica y otros?

¿En qué queda nuestra soberanía si nos obligan, bajo amenazas que son auténticos chantajes, a renunciar a prácticas legales y de aceptación universal y que sin duda nos benefician?

Es incongruente, por decir lo menos, que la Unión Europea nos presione e incluya en la lista gris, cuando Suiza, país que forma parte de ese grupo, sigue siendo la decana de todos los paraísos fiscales.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

