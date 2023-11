Cuentas bancarias de padre e hijo fueron saqueadas

Hace más de cuatro meses, mi cuenta del Banco de Costa Rica y la de mi padre fueron saqueadas, sin nosotros haber brindado ningún tipo de información. Los movimientos fraudulentos no nos fueron reportados por ningún medio, extrañamente. El Banco no resuelve y uno se pregunta cuál es el respaldo que da al cliente.

Nelson Suárez Siles

Alajuela

Traba en la CCSS para retiro de medicamentos

Durante la pandemia, la CCSS ideó un sistema para que los asegurados obtuvieran en el menor tiempo posible sus medicamentos: el médico extendía la receta para tres o seis meses y el paciente iba al Ebáis tres días antes o tres después de la fecha en que debía retirarlos.

Ahora, debo ingresar a una página en internet y activar un código QR tres días antes o tres después de la fecha indicada en la receta.

No entienden que la mayoría de quienes necesitan medicinas son adultos mayores y gente de zonas rurales que no cuenta con acceso a internet o no entienden siquiera qué es un código QR o carecen de un dispositivo para hacer el trámite. Era más simple como estaba antes.

René Roblero Rodríguez

Heredia

Congestionamiento vial

El caos vial en Tibás centro, cuando hay juegos en el estadio Ricardo Saprissa, impide el tránsito de vehículos, incluso de ambulancias y bomberos si hubiera una emergencia. Lamentablemente, no hay un solo oficial de tránsito y el lugar es tierra de nadie. No creo en la trillada excusa de que cuentan con poco personal.

José Miguel Quirós Cartín

Tibás

Token celular

El servicio de internet banking del Banco Nacional falla desde el 1.° de nombre y no he podido efectuar pagos ni otras transacciones. En un mensaje automatizado se me informó de que debía migrar a un token celular.

Fui a la agencia en San Pedro y estaba abarrotada de clientes en la misma situación. Pacientemente, soporté dos horas de fila para que al final no hicieran el cambio porque la personería jurídica tenía fecha de octubre. Les indiqué que debía pagar a los proveedores, y ni mostrando que mi cuenta de ahorros está ligada a la cuenta corriente la gerenta me ayudó.

Raimundo Vega Fallas

San Pedro de Montes de Oca

Energía solar

Es inaceptable que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) junto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) pretenda imponer un nuevo contrato, leonino además, a quienes tenemos paneles solares.

No firmaré el acuerdo, debido a los cambios impuestos de manera arbitraria. En momentos en que Costa Rica debe quemar millones de barriles de combustibles fósiles por muy malas decisiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es absurdo castigar a quienes promovemos el uso de energías limpias e inyectamos electricidad gratuita a la red del ICE y de la CNFL.

Costa Rica tendrá que importar gran cantidad de energía eléctrica, por lo que el gobierno debería incentivar el uso de paneles solares y otros medios de producción de energías limpias para hacer frente al gran déficit previsto, así ayudaría también a bajar la factura eléctrica a miles de hogares y empresas.

Fernando E. Feoli Araya

Moravia

Walmart incumple

Compré un televisor Samsung en Walmart y dejó de funcionar antes del vencimiento de la garantía. Envié la documentación y en Servicio al Cliente me informaron tres veces de que al día siguiente los técnicos iban a comunicarse conmigo.

La cuarta vez cambiaron la versión. Se supone que debo esperar 15 días hábiles porque están “validando” la información. Pedí el contacto de Samsung para confirmar, pero aducen que Walmart es el que trata con ellos.

Lucía Mora Oviedo

Calle Blancos

Ineficiencia en Migración

Tengo un amigo salvadoreño, excelente conductor, al que se le venció la cédula de residencia. No hay forma de que Migración resuelva. Los “excelentes” funcionarios nos obligan a llamar a unos números en los que nadie atiende. Pido al presidente Rodrigo Chaves intervenir.

Erich Picado Argüello

Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.