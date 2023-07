Cuatro años esperando operación

Tengo cuatro años esperando una intervención quirúrgica que deben realizar en Ortopedia del Hospital Max Peralta de Cartago. En respuesta a mi reclamo, el 9 de febrero del 2022 alegaron que no podían adelantarla porque hay prioridades. ¿De qué adelanto están hablando si ni siquiera la han programado? ¿Para qué tantos años de cotización si no puedo hacer uso del seguro? ¿Cuántos años más debo esperar?

Ana Ruth Coto Calvo, Cartago

Salarios en la CCSS Copiado!

Del monto en salarios que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibe cada mes, un porcentaje va al bolsillo de los sindicatos. Por eso luchan, para que los empleados de la institución sigan gozando de sus privilegios, lo cual en gran medida cesaría si los puestos comunes pasaran a ser remunerados con el salario global que establece la ley de empleo público.

Subestiman nuestra inteligencia. Quieren hacernos creer que luchan por los intereses del pueblo, pero en realidad vulneran nuestro derecho a la salud cada vez que, con sus huelgas, nos privan de la atención para la cual cotizamos puntualmente mes tras mes.

Guillermo Prendas González, San José

Sin internet Copiado!

Otra vez se desconectó la internet en mi casa. Una máquina contesta cuando llamo y al final cuelga, tampoco informan por qué no hay internet. Liberty debe comunicarnos cuando habrá interrupciones. Mi número de contrato es 141025.

Mario A. Romero Orozco, San José

Frases motivadoras Copiado!

Hace cinco décadas, dentro del periódico La Nación, todos los fines de semana incluían un suplemento llamado “Hablemos”, y en él venía una frase motivadora titulada “Frases que inspiran”.

Yo y muchos jóvenes de aquella época las aprendíamos de memoria. Nos ayudaban e impulsaban a seguir luchando en los estudios de secundaria y luego en la universidad. Considero que a los ninis les favorecería mucho recibir este tipo de mensajes motivadores.

Recuerdo esta frase: la vida está formada por etapas. Una etapa difícil es solo eso, una etapa, es temporal, todo pasa. Pero nunca deje pasar sin aprender, reflexionar, crecer, madurar, hacerse más fuerte. Porque siempre habrá algo bueno que extraer en una mala etapa, y ese algo se llama experiencia.

El liderazgo de La Nación es propicio para reactivar este tipo de mensajes motivadores que nos ayudarán a todos.

Jaime Morera Monge, Alajuela

La Unops Copiado!

El editorial sobre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) estuvo excelente.

La Unops no es una organización humanitaria, cobra como cualquier otra empresa, no respeta nuestra Constitución Política y no paga las cuotas del Seguro Social, porque alega que no está dentro de sus reglamentos, y mantiene otras diferencias relacionadas con las garantías sociales y nuestro Código de Trabajo.

Si quiere operar aquí, debe acogerse a nuestras leyes. La Contraloría General de la República hizo un buen trabajo al estar atenta y descubrir a quienes pretenden hacernos creer que son lo que no son, y qué barbaridad que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) acuerpara a la Unops.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.