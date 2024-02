¿Cuándo se regulará el uso de motocicletas?

Es urgente regular el uso de motocicletas, en primer lugar, para prevenir accidentes, y también porque son uno de los principales vehículos utilizados por los sicarios. Debido a los decomisos de estos vehículos, los parqueos de la Policía de Tránsito están atestados; por lo tanto, las autoridades deben establecer un control más estricto.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Responsabilidad de las juntas de educación

Es insostenible empezar el año con más de 800 órdenes sanitarias de cierre de escuelas y colegios. Los noticiarios informan sobre el pésimo estado de la infraestructura escolar, como paredes, cielorrasos, pupitres, comedores, etc. Lo inconcebible es escuchar a sus directores responsabilizar al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Poder Ejecutivo, sin inmutarse. En el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, se establece que una de sus funciones es velar por el buen estado y mantenimiento de los inmuebles.

Los directores son los responsables de la gestión; sin embargo, permiten que los edificios se vayan deteriorando hasta llegar al cierre sanitario, por la ley de la entropía, luego vienen sus lloriqueos y reclamos.

José Rugama Hernández, San José

Crítica a reportaje

Presentar un programa sobre el lugar más seguro de Costa Rica es una imprudencia. Informar sobre cómo la gente camina confiada por la noche, o sobre cómo los jóvenes se reúnen al aire libre y las casas pueden estar abiertas, no contribuye a proteger esa tranquilidad. Las razones son obvias, sobre todo cuando en lugares relativamente cercanos la situación es distinta.

María Isabel Fargas Ayora, Montes de Oca

Dejar el pasado

No es la primera vez que me refiero a lo que está pasando en el país. Los diputados deben hacer a un lado proyectos sobre asuntos referentes a las elecciones pasadas. Los jóvenes, especialmente, no ponen atención y mucho menos los mayores. Les pido que se unan al presidente de la República y a este, que deje de mirar atrás; esas historias negativas nos envuelven en oscuridad.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Mojón perdido

En la antigua iglesia de San Sebastián, en el sur de San José, se encontraba enfrente un mojón, como de dos metros de altura que algo señalaba. Comparto esta historia con el propósito de instar al Club de Leones de esa comunidad, que tanto bien hace, para que trate de localizarlo y ubicarlo en un buen lugar, ya que es parte de la historia.

Edwin Jiménez Montero, Alajuelita

Derecho a la vida

“Todos los seres humanos tienen la imagen de Dios, y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria”. Esta sentencia de un juez de Alabama, Estados Unidos, podría ser la introducción para cada docente en su aula, con el fin de defender la vida humana y combatir la violencia.

Si el mensaje llega a los 4.500 centros educativos, poco a poco lograremos reforzar el principio según el cual toda vida debe ser respetada desde el momento de la concepción hasta su muerte.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Cierre de la ruta 27

Me pareció una torpeza el cierre de la ruta 27 el 25 de febrero por su grandísimo impacto económico, ya que requiere el uso de recursos públicos, como policías, pero también afecta a equipos municipales, ambulancias, empresas de buses o mercancías que deben recorrer más kilómetros.

Las vías nacionales no deben ser objeto de beneficio para unos pocos, sino para la mayoría. Es lamentable que Globalvia y el Estado se hayan prestado para esto.

Alejandro Salazar Martínez, San José

