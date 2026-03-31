Cartas

Cuando haya que pagar ¢150.000 por chocar por detrás, los choferes manejarán concentrados

Una propuesta para frenar los constantes choques causados por conductores distraídos, que van mensajeando o revisando el celular, y no guardan la distancia requerida

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Por Redacción de La Nación

En Costa Rica, un simple choque en carretera puede desencadenar presas de horas, con costos enormes en tiempo, combustible y calidad de vida para miles de personas. No es solo un incidente entre dos vehículos: es una afectación colectiva. Muchos de estos golpes menores ocurren por conductores distraídos, que van mensajeando o revisando el celular, sin guardar la distancia requerida. Por ello, propongo una reforma a la ley de tránsito que establezca que, en colisiones por detrás, el responsable deba efectuar de forma inmediata un pago de ¢150.000 (vía Sinpe o transferencia) a favor del Cosevi, como medida correctiva. O bien, que se le retiren las placas al vehículo. Un castigo así podría reducir estos incidentes, disminuir las presas y mejorar nuestra calidad de vida.








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