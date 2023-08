Criadero de zancudos por torre inconclusa

Cuando aún no sabíamos que estábamos en vísperas de una pandemia, comenzaron en el barrio González Lahmann un proyecto habitacional que llamaron Trillium. La construcción no avanzó y quedó un inmenso hueco que es un criadero de zancudos y, posiblemente, pronto también de dengue. Ruego al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de San José poner atención a esta situación.

Sara Iglesias Vanni, San José

Exceso de renuncias Copiado!

Parece ser que Pedro Beirute Prada renunció al puesto de gerente general de Procomer. Es preocupante que se produzcan tantas renuncias y despidos en tan corto plazo por la inestabilidad que causan.

Esto se debe a que a Rodrigo Chaves un partido político desconocido y sin experiencia política nacional lo llevó a la Casa Presidencial.

Lo más grave es que esta incipiente agrupación política no tiene rumbo claro, ni profesionales preparados y experimentados para conformar un gabinete, ni conoce los principios básicos de la diplomacia y la estrategia política para consensuar con la Asamblea Legislativa leyes necesarias para el bienestar del país.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Demora en la CCSS Copiado!

Comparto lo expresado en el editorial sobre el tiempo que tardan los procesos administrativos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El mío se inició en el 2004 y fue archivado nueve años después. Lo más grave es que fui suspendido con goce de salario. La Normativa de Relaciones Laborales establece que el máximo de suspensión manteniendo el salario es de ocho meses.

La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso que presenté y ordenó que se me reintegrara a mi puesto en forma inmediata. De no haber sido por mi gestión, habría recibido salario sin laborar durante nueve años. Además, en el 2008 comenzó otro proceso en mi contra y 15 años después no he recibido oficialmente la resolución.

Álvaro Muñoz Fonseca, Moravia

Israelíes y palestinos Copiado!

Con respecto a la carta de Hugo Mora Poltronieri, cabe señalar que Gaza no tiene presencia israelí desde el 2005, que no es cierta la presencia árabe en la zona desde hace 20 siglos y que una cosa es la población, que bien merece su Estado y vivir en paz al lado de Israel, y otra diferente son los grupos terroristas que atacan a Israel y mancillan la propia integridad de la población palestina con el fin de preservar su “poder” y control sobre los ciudadanos.

Bryan Acuña Obando, San José

Natalidad Copiado!

El demógrafo Luis Rosero, en su artículo sobre la natalidad, abre la oportunidad para diseñar una política pública sobre la familia. Tales medidas se han tomado en Italia, Polonia y Hungría, más otras regionales en el campo de la enseñanza preescolar en Alemania. Se requiere la aportación público-privada para detener el envejecimiento de nuestra población.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Educación Cívica y democracia Copiado!

El Programa de Estudios de Educación Cívica, vigente desde el 2009, propone, dentro de sus estrategias didácticas, que se realice una comparación de los diferentes regímenes políticos y la democracia para evidenciar las “bondades” o “ventajas” del segundo.

Desde mi perspectiva, la democracia es sin duda alguna el mejor sistema político; sin embargo, para que mantenga su vigor y predilección, necesita constante crítica, sobre todo, de las instituciones que legitiman el ejercicio del poder.

En el programa de estudio se omiten estas críticas y se enfocan en mostrar los beneficios sin medir un deterioro de las relaciones sociopolíticas del Estado, así se expresa en el contenido procedimental número dos, titulado “Análisis de los distintos regímenes políticos, para valorar sus aportes, limitaciones y problemas en comparación con el régimen democrático”.

Si bien es cierto que podríamos indicar una extensa lista de limitaciones de sistemas políticos unitarios, teocráticos, autoritarios y dictatoriales, el sistema democrático no deja de tener la necesidad de actualizarse y mejorar, máxime en los tiempos que corren.

Guillermo Brenes Tencio, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

