Credix y Adisa no dan respuesta a víctima

Me robaron la cartera y utilizaron la tarjeta de Credix para efectuar compras. Procedí con la reclamación respectiva y a estas alturas Credix sigue cobrando y acumulando intereses. Trasladaron el caso a la aseguradora Adisa, donde no contestan nada, situación que no es posible ya que se supone que está en investigación.

