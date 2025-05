Cori Motors, la gran desilusión

Deseo presentar una queja respecto a mi experiencia en la reciente ExpoMóvil 2025, donde adquirí un vehículo a través de la empresa Cori Motors. Fue una completa decepción, ya que el vehículo entregado no corresponde con las características que se me ofrecieron inicialmente. Lo que se me prometió fue un modelo con ciertas especificaciones y equipamiento; sin embargo, recibí una versión considerablemente más básica. Me siento engañada. Considero que se jugó con mi dinero, mi confianza y la ilusión de adquirir un vehículo que cumpliera con lo acordado. Esperaba un proceso transparente, profesional y respetuoso, pero la experiencia distó mucho de eso. Una empresa muy poco profesional y de poco compromiso. Según ellos, venden ilusiones, pero lo que hacen es dañarlas.

Daniela Núñez Álvarez, San José

Evasivas del BN

¿A quién protege el Banco Nacional (BN): al cliente o al sistema? El 6 de marzo de 2024 presenté un reclamo formal ante el BN por el uso indebido de una tarjeta de crédito (por un monto de $1.441) de una pyme bajo mi responsabilidad, mientras participaba en una feria turística internacional. Ha pasado más de un año sin una solución, y los intereses se acumulan injustamente mientras el banco evade su responsabilidad. El pasado 7 de octubre, la señora Guisselle Picado Aguilar, de la Unidad Especializada de Contracargos, respondió con un informe de otra tarjeta distinta, siete meses después, sin aportar evidencia del comercio que aceptó la transacción. Presenté apelación, acudí a la Contraloría del banco, he enviado correos mensuales, y me he reunido con el gerente de la sucursal más cercana, sin que nadie pueda resolver ni detener los cobros indebidos. Como entidad intermediaria, es su responsabilidad proteger a sus clientes y asegurar que las transacciones sean legítimas. Me pregunto: ¿qué compromiso real tiene el BN con el sector productivo, si no puede resolver una situación básica de seguridad financiera para una empresa? ¿Cuándo asumirá su responsabilidad? Urge una respuesta concreta del banco, no evasivas.

Tatiana Mera Hernández, Uvita

‘Minusvalías’

Las operadoras de pensiones complementarias han mencionado diversas excusas para explicar a los que cotizamos los continuos periodos de pérdidas. Cuando el dólar subió, en 2020, dijeron que fue por eso; cuando bajó, a partir de 2023, también. Les ha dado por llamarlas “minusvalías”, cuando en realidad son periodos de pérdidas, en los cuales haber tenido esa plata en certificados de depósito habría deparado ganancias, sin ninguna duda. Mientras tanto, los cotizantes pagamos los platos rotos, y los bancos, nunca, pues siguen cobrando sus comisiones como si nada. Sería bueno que existiera una superintendencia de entidades financieras que ponga orden y defienda los consumidores, si me entienden el sarcasmo.

Ricardo Garita Murillo, La Unión

Robo de ¢299.000

El día 15 de abril del 2025 se metieron a mi cuenta del Banco Nacional y me robaron ¢299.000 por medio de transferencias bancarias. Fui al banco el 22 de abril a poner la queja y me dijeron que ellos no se hacían cargo de esas estafas, que yo tenía que poner la denuncia en el OIJ y escribirle a la persona que me estafó para que me devolviera la suma que me robaron. Necesito mi dinero y no es posible que el banco se limite a dar esa respuesta.

Jairo Carranza Herrera, Granadilla Norte

Tarifa ‘flex’ de Avianca

Es una pena que la aerolínea Avianca se aproveche de sus clientes: compré tarifa flex, solicité un cambio en el tiquete y resulta que cuesta lo mismo que un boleto nuevo. ¡Qué decepción de aerolínea!

Mónica Gutiérrez Ortiz, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.