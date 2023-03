Contra la bukelización

Se habla mucho de inseguridad y violencia, el summum fue el caso del niño fallecido a causa de una bala perdida. Hay buenas propuestas, como restringir el acompañante en la moto, aumentar la cantidad de policías y la profesionalización de estos, junto con la remuneración según el riesgo. Lo inaceptable es la bukelizacion del orden ciudadano.

Celedonio Soto Astorga, Tibás

Pruebas de manejo Copiado!

Como si no hubiera un jerarca responsable en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informan a más de 40.000 ciudadanos que hasta el 2024, quizá, no podrán cumplir con sus pruebas de manejo, pese a que tienen derecho a hacerlas.

Derecho que el gobierno de la República les está incumpliendo impunemente a los que necesitan licencia de conducir. Lo hacen cual si tal documento fuera irrelevante y alegan que falta personal, en vista de que no se pueden reponer las plazas vacantes de los pensionados. Tarea importante para la nueva defensora de los habitantes.

Freddy Pacheco León, Heredia

Llaman cada dos horas Copiado!

En los últimos diez días, he recibido de Liberty una llamada cada dos horas y una grabación indica que me van a comunicar con un asesor de Servicio al Cliente. Nunca solicité tal asesoría. El bloqueo del número no funciona, pues las llamadas siguen entrando. Alguien debe poner coto al irrespeto de algunas cableras.

Guillermo Herrera Martínez, San Isidro de Heredia

Labor del TSE Copiado!

Quisiera saber qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el lapso de cuatro años entre una votación y la que sigue, aparte de la gestión de documentos de identidad.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Problema bancario Copiado!

El 13 de marzo, intenté utilizar el app de BN Móvil y el sistema solicitó una actualización, aunque se efectúan de forma automática. Luego de la actualización manual, quise entrar con mi huella y me mandó a ver un video para registrar el dispositivo, cosa que estaba hecha. Exactamente lo mismo le pasó a mi mamá minutos después. Se supone que uno tiene la banca móvil para agilidad, pero ese día fue más bien un contratiempo.

William Díaz Matamoros, Goicoechea

Respuesta de Claro Copiado!

Con respecto a la carta de William Rivas Rojas, publicada el martes 14 de marzo del 2023, titulada “Servicio de más”, informamos de que se atendió la solicitud. Cabe aclarar que Claro video es un servicio gratuito, pero algunos contenidos son de pago; no obstante, la aplicación permite al usuario bloquear a través de la opción de control parental ese contenido para evitar inconvenientes.

Seth Artavia Camacho, vocero de Claro Costa Rica

Agradecimiento Copiado!

Doy gracias al personal de la Unidad de Neurociencias del hospital Calderón Guardia, donde me realizaron una delicada operación en la espalda, por su esmerado y cuidadoso servicio, y especialmente a la neurocirujana de apellido Castro, quien con su talento me devolvió la calidad de vida. Sin su ayuda no sería posible el disfrute de mi buena salud.

Carlos Bermúdez Díaz, Curridabat

Préstamo paralizado Copiado!

El BAC Credomatic me ofreció fondos aprobados del Sistema de Banca para el Desarrollo, con tasa básica pasiva sin límite inferior. Acepté, pero no firmé porque cuando fui a formalizar el trámite las condiciones eran distintas. Espero que Servicio al Cliente me responda, porque nadie atiende mi caso.

Aarón A. Chaves González, Uruca

Sobreprecio de la lotería Copiado!

Dadas las enormes ganancias de la Junta de Protección Social de San José (JPS) con el acumulado, sería bueno que dedicara una pequeña parte a la contratación de compradores encubiertos para atrapar a algunos de los cientos que venden los chances y la lotería con un jugoso sobreprecio. Así, protegería a sus verdaderos clientes y quizás el resto de los vendedores pondrían las barbas en remojo.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

