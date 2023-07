Compra de pantalla se volvió un suplicio

Una pantalla Telstar de 58 pulgadas que compré en la tienda Monge de San Rafael Abajo de Desamparados el 14 de julio tiene dos fallas, detectadas cuando la instalé: se enciende y apaga cada cinco segundos y el botón de encendido en la superficie del televisor no funciona.

En la tienda no me la cambian y piden llevarla al taller. ¡Es un artículo que acabo de adquirir! Debido a la complejidad de transportarla de allá para acá y lo delicada que es, les propuse repararla en mi casa, yo pago por ello, pero se niegan. Es increíble que una vez que el artículo está fuera de la tienda uno tenga que resolver el problema. En el call center, tampoco hay manera de que me ayuden.

David Solís Miranda, Desamparados

Como reconocimiento, hago pública la magnífica atención al cliente en la tienda Liberty de Plaza Comercial Piedras Blancas, en San Rafael de Alajuela, de Laura, quien se esmera con genuina empatía y vocación por atender a los clientes, sobre todo a los adolescentes y jóvenes que llegan por primera vez. La huella de la amabilidad y paciencia de Laura es invaluable.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

La carretera hacia Bijagual de Carara, cantón de Turrubares, lleva varios años descuidada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Como ruta nacional, al Conavi le toca el bacheo.

Es intransitable y, muy a pesar de ello, los vecinos pusieron de su parte, a través de la Asociación de Desarrollo, para rellenar con arena y tierra la inmensa cantidad de hoyos, pero las lluvias se llevan el material.

No es justo que una comunidad de gente trabajadora quede aislada y, lo más grave, que adultos mayores, mujeres embarazadas y niños no tengan opciones de salida o que una ambulancia no pueda ir a recoger enfermos.

Fernando Villalobos Solé, San José

Para proteger a la población de la inflación, la autoridad monetaria aplica una especie de terapia de choque mediante aumentos significativos de las tasas de interés, cuyo efecto empobrece al deudor y afecta a los sectores exportador y turístico, debido a la apreciación artificial de la moneda local, que conlleva un fuerte desbalance de la relación costo-beneficio y un incremento del costo financiero de las inversiones y capital de trabajo. La Administración Pública también resulta perjudicada por el incremento del gasto financiero de la deuda y la reducción de la recaudación tributaria.

La política monetaria impacta negativamente la balanza comercial y el déficit fiscal y puede conducir a un indeseado decrecimiento del PIB. Pero también hay “daños colaterales”: aumento del desempleo y favorecimiento del temido fantasma de la desigualdad social.

¿Ganadores? Posiblemente los banqueros y otros intermediarios, pero se supone que el gran ganador es la meta de inflación, la cual es definida con criterios a veces difíciles de entender. Por ejemplo, ¿se ha considerado el poco control que, como tomadores de precios, tenemos sobre la inflación importada? ¿Se ha considerado flexibilizar un poquito la meta para aliviar el sacrificio económico y social? ¿Se vale jactarnos de esos “logros” cuando nos comparamos con otros países?

¿Las metas de inflación existen para beneficiar al ciudadano o el ciudadano para beneficiar las metas de inflación? Sea como sea, espero que la autoridad monetaria tenga éxito y volvamos a la normalidad lo más pronto posible.

Bernal Ramírez González, Curridabat

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.