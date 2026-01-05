Cartas

Comenzar bien el año, según el ‘justo medio’ aristotélico

Aceptemos que somos lo que comemos y verifiquemos si durante diciembre logramos el ‘justo medio’ aristotélico, o bien, hubo cambios en nuestro peso corporal o en nuestra sangre

Por Redacción de La Nación

Hace más de dos milenios, Aristóteles enseñaba a sus discípulos que “todo hombre instruido y racional se esforzará en evitar los excesos de todo género, sean en más, sean en menos; solo debe buscar el justo medio” y afirmaba: “Somos lo que hacemos repetidamente”, y esa repetición moldea quiénes somos. Mucho después, Ludwig Feuerbach acuñó la frase: “Somos lo que comemos”.








