Comenzar bien el año, según el ‘justo medio’ aristotélico

Hace más de dos milenios, Aristóteles enseñaba a sus discípulos que “todo hombre instruido y racional se esforzará en evitar los excesos de todo género, sean en más, sean en menos; solo debe buscar el justo medio” y afirmaba: “Somos lo que hacemos repetidamente”, y esa repetición moldea quiénes somos. Mucho después, Ludwig Feuerbach acuñó la frase: “Somos lo que comemos”.

Al iniciar un nuevo año, recordemos con cariño las reuniones con familiares y amigos, los tamales, las piernas de cerdo, los queques navideños, los rompopes, los licores y los paseos con todo incluido. También aceptemos que somos lo que comemos y verifiquemos si durante diciembre logramos el “justo medio” aristotélico, o bien, hubo cambios en nuestro peso corporal o en nuestra sangre.

Conviene aligerar la dieta: quitar grasas, frituras, empanizados, gratinados y productos procesados, y consumir más verduras, frutas, leguminosas y carnes magras, en preparaciones caseras como ensaladas, picadillos, sopas bajas en sal y carnes asadas. Mientras, logramos rehidratarnos con refrescos libres de azúcar.

Pidamos a Dios que cuidemos con mayor esmero la salud y la unidad familiar y que en las próximas elecciones reine la tolerancia y el respeto. Feliz 2026.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Todos somos políticos

Hay quienes definen nacer, como el primer acto político en la vida. Es el primer gesto de amor, curiosidad y de autonomía frente al mundo pre-establecido al que llegamos. Con eso la identidad que se asume en el proceso de nacer como personas es en definitiva un acto político.

No me refiero al nacimiento biológico, sino a ese momento en que, en relación con la comunidad, el ser que ha salido del vientre de una mujer comienza a humanizarse, a socializar, a crear vínculos que constituyen sus deseos, prácticas, ideas y creencias. Así como sus proyectos individuales y colectivos.

Serán experiencias de subordinación o de libertad, de competencia o de cooperación, de domesticación o de rebeldía. Tal vez nacer en un ambiente de amor afiance la esperanza al votar en democracia como otro gesto político legítimo.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Reflexión de Año Nuevo

Este 2026, sin saber si será próspero o no, nos recibe con una cruda realidad, y es la de tener prácticamente a la vuelta de la esquina, una de las elecciones más enconadas y peligrosas para el futuro de nuestra democracia, con la amenaza del continuismo de Rodrigo Chaves; y lo peor, con una oposición totalmente dividida y cada quién enfocado en sus propios intereses.

Si los demás candidatos pensaran realmente en la patria, ya habrían formado una coalición fuerte y vigorosa contra las claras y déspotas intenciones de un jaguar depredador. Solo los ríos no se devuelven.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Dudas sobre la comprensión lectora

En un programa de radio, al querer echar mano del término ornitorrinco, el presidente Chaves no pudo decirlo correctamente por más que lo intentó. Termino diciendo “ortinorrinco”. Le he notado un enorme vacío de conocimientos en lo idiomático, histórico, matemático, artístico, etc. Es una realidad innegable que Chaves carece de una base sólida que le respalde y de ahí, sus erráticos actuares.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Seis meses sin salario

Tengo 23 años de laborar en la CCSS y desde hace seis meses no recibo mi salario. Tampoco recibí aguinaldo. No me quieren dar una explicación de lo que está sucediendo y lo más grave de todo es que ningún banco me presta dinero porque no estoy en la planilla. El departamento Financiero no me dice que está pasando. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer.

Cristina Vanesa Navarro Varela, Hatillo 4

