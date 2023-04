Cobros de más y cargos a tarjeta de crédito

Hice tres compras a Amazon con la tarjeta de crédito de Scotiabank. El monto cobrado sobrepasa $8 la factura. Además, hay un cargo adicional de $31,10 del que nadie sabe por qué se hizo. Soy clienta de Scotiabank desde que era Citi y es la primera vez que esto me pasa.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Atención médica Copiado!

En el gobierno de Arias y bajo la presidencia ejecutiva en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de Eduardo Doryan, empezó el descalabro. Hoy hay un gerente financiero con el estatus de dinosaurio, impunidad, sindicatos abusivos y auditores calentando asientos sin seriedad.

Costarricenses sufren y mueren por falta de la prestación médica, lo cual es parte de la razón de ser de la CCSS.

Después de años de tantos atropellos, deberíamos abocarnos a gestionar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un ultraje a nuestra salud, que no es gratis. Si se dio la obligatoriedad de regular la fecundación in vitro, igual importancia tiene la salud médica en general. Deberían buscar una figura privada para ordenar el desorden gigantesco. La Junta Directiva no representa los intereses médicos de la población.

Gladys Valle Saavedra, Montes de Oca

Reclamo de reembolso Copiado!

El 14 de marzo, envié a Avianca, como me indicaron, una solicitud de reintegro de millas e impuestos por un viaje que no pude disfrutar debido a una incapacidad médica documentalmente comprobada. Desde ese día, no recibo respuesta de la empresa. Antes estos detalles se resolvían por teléfono rápidamente.

Christian Ramírez Acosta, San José

Respuesta del BCR Copiado!

Referente a las cartas a la columna publicadas el 19, 21, 22 y 28 de marzo, que se relacionan con gestiones para licencias, informamos de que se ampliaron puntos y jornadas de atención debido a la demanda.

Quienes aprueban el examen práctico pueden obtener el documento el mismo día y sin cita en seis oficinas del BCR ubicadas muy cerca de las sedes del MOPT.

Por medio de los canales digitales, pueden solicitar una cita explicando su situación y cuando se libere una se les contactará para asignarles el espacio, por cuanto todos los días se realiza un proceso de confirmación de asistencia.

Para los que tengan la licencia pronta a vencer, en marzo arrancó un plan piloto de recordación de la fecha de vencimiento, de modo que se les agendará la cita oportunamente para la renovación. A Orlando Marín Hernández (Cartas, 1/4/2023) se le concretó el trámite el miércoles 5 de abril.

María Briones Méndez, supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Pide homenaje Copiado!

Con gran agrado, vi que otorgaron a Lucho Barahona, excelente dramaturgo de origen chileno, la ciudadanía de honor y a la cantante Chavela Vargas la declararon benemérita de las artes patrias.

Hablé personalmente con la diputada Carolina Delgado en una actividad organizada para la conmemoración del mes de la mujer y le envié un correo electrónico para que, como presidenta de la comisión de la mujer, considere brindar un homenaje a la ex primera dama Marita del Carmen Camacho Quirós, viuda de Orlich, quien trabajó por la infancia, promovió la apertura de albergues infantiles, escuelas de enseñanza, comedores escolares y centros comunales y apoyó la creación del Hospital de Niños.

Doña Marita es la persona más longeva de Costa Rica y la ex primera dama de mayor edad del mundo. Lamentablemente, no he recibido respuesta ni de la legisladora ni de su grupo de colaboradores.

Arturo E. Hernández Martínez, San José

Licencias Copiado!

Es incomprensible que se le otorgue el servicio de impresión de licencias al BCR en forma exclusiva, sin que la exclusividad y el cobro de una tarifa por servicio venga acompañada de una verdadera mejora en el servicio.

Las citas para licencia se dan dos meses después de la solicitud. Anteriormente, uno podía ir al Cosevi en la Uruca, aunque sabía que debía esperar cuatro o seis horas, pero salía con licencia en la mano.

Luis A. Tenorio Gutiérrez, San Pedro de Montes de Oca

