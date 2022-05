Cobros caprichosos

Durante un año he pedido a Acueductos y Alcantarillados que revise si el consumo que me factura está bien calculado. En marzo me hicieron pagar una cantidad muy elevada, solicité verificar si el monto era el correcto y al mes siguiente la factura decía “consumo 0″.

Pregunté qué había pasado y me respondieron que el medidor no se puede leer porque está borroso; sin embargo, este mes cobraron lo mismo que en marzo. ¿Cómo lo hicieron si ellos mismos saben que el hidrómetro no se ve?

Solicité un cambio de medidor y tampoco lo han hecho. El NIS es el 5254631 y está a nombre de Cecilia Díaz Arley.

Susan González Díaz

San José

Primeros días

Si algo ha caracterizado las tres primeras semanas de la administración Chaves, son las contradicciones. Ha habido pifias en la emisión de decretos, entre otras, eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en lugares cerrados, haciendo caso omiso de la situación epidémica del país, o pretender eliminar la obligatoriedad de la vacunación, potestad que no le corresponde al Poder Ejecutivo.

Entre las contradicciones, cabe señalar las declaraciones de la jefa del partido en el poder respeto a la situación fiscal y sobre las vacunas y mascarillas sin fundamento científico, o las del mismo presidente en relación con las reservas del Banco Central y dejar malparada a Costa Rica en el extranjero, con lo cual puede ahuyentar inversiones.

Ricardo A. Bolaños Salas

Heredia

Generación eléctrica

Decir que en Costa Rica se ha hecho una sobreinversión en generación eléctrica a partir de combustibles fósiles es muy injusto para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Son muchas las variables que intervienen en la producción, distribución y comercialización de la energía, y el ICE ha sabido manejarlas de forma excelente desde su nacimiento.

Por ejemplo, controla el crecimiento de la demanda de potencia y energía nacional y decide con visión y oportunamente la construcción de proyectos hidroeléctricos que benefician a los costarricenses. Dentro del conjunto de variables, están el cambio climático, a lo cual se le agregan la interconexión centroamericana y el auge de nuevas fuentes de energía.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Espera respuesta

El día 17 de mayo una funcionaria del BAC Credomatic me llamó en respuesta a una carta a la columna y me indicó que mi caso lo estaban resolviendo y que habían pedido la grabación de mi llamada original para aclarar lo de mi deuda. Dicha llamada fue la que yo solicité desde el principio.

Ya pasó una semana y sigo esperando la resolución. Mi preocupación radica en que recibí un cobro del supuesto saldo pendiente y la fecha máxima de pago es el 30 de mayo, de lo contrario, quedaré como una deudora morosa.

Grettel Chaves Obando

Talamanca

25 cobros no autorizados

¿Cuándo el banco Promerica va a resolver mi caso? Desde el 5 de mayo he llamado en unas diez ocasiones para solicitar el reintegro de 25 cuotas de un seguro cargado a mi tarjeta de crédito que nunca autoricé, y me han remitido a varios departamentos, entre estos, la Contraloría de Servicios, sin ser capaces de darme una fecha de compromiso de resolución. Ni siquiera devuelven llamadas.

Mónica Pérez Torres

La Unión

Ajuste en pensión

Me pensioné en febrero del 2012, y en el 2018 solicité una revisión porque el monto es muy bajo. Quien me atendió me informó de que había unas cuotas en Hacienda y otras en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no fueron tomadas en cuenta.

Me entregaron un documento para que presentara la solicitud a Hacienda y se me dijo que ellos se encargaban de la CCSS. Después de un año, el caso volvió a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) y no quieren aplicar el ajuste, aunque ya tienen el dinero en la institución.

Betty Herrera Marín

San José

