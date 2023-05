Cobro indebido en el BCR

El pasado 20 de abril cuando se dieron miles de fallas en el sistema del BCR y a muchas personas les hicieron cobros dobles, falsos e indebidos, a mí me cobraron ¢41.162 a nombre de CableTica, cuando no tengo ni he tenido nunca ningún servicio con esa empresa.

El BCR me dijo que tardan tres meses en resolver mi queja (N.° C-55190), hacen lo que quieren con mi dinero —como si me sobrara— y buscan la forma de que el error sea mío, cuando soy una persona sumamente cuidadosa con mi tarjeta. Me urge de una vez por todas la devolución de ese dinero.

María José Corrales Urbina

San Antonio, Escazú

Nuevo intento Copiado!

De nuevo el Gobierno enviará al Congreso el plan para cerrar el BCR, a pesar de ser archivado el tema. Como ciudadano me pregunto: ¿cómo el gobierno envía proyectos sin medir fuerzas, sin entender que solo cuenta con sus votos y, posiblemente, con los de Nueva República? Ese tema va a desviar otras iniciativas más importantes. Pareciera que la acción política es cerrar y luego ser convencidos de que la decisión no era la mejor. La obsesión no siempre es la mejor consejera en la política.

Mario Valverde Montoya

San Rafael, Montes de Oca

Desperdicio de agua Copiado!

En dos ocasiones, en los últimos tres años, he suplicado a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) que frene el diario desperdicio de agua que hace una vecina de calle Chaves, en San Isidro de Heredia, quien riega cada medio día su jardín y la vía pública. Las dos respuestas obtenidas fueron inauditas. Aduce la empresa que no tiene facultad para impedir ese desperdicio.

Guillermo José Herrera Martínez

San Isidro, Heredia

Baja definición Copiado!

Las productoras de FUTV, Repretel y Teletica deberían invertir en equipos modernos de alta definición, tanto para las transmisiones en vivo como para sus repeticiones, las cuales son de muy baja calidad y anticuadas.

Roberto Granados Granados

San Rafael, Montes de Oca

Respuesta a subsidios Copiado!

Respeto la opinión del señor Edwin Morales Montenegro con respecto a los subsidios que reciben los estudiantes de la UCR. La posibilidad que él menciona (que se use el dinero para otro fin) también se puede dar, pero no podemos pretender que todos los estudiantes actúen igual, sería en casos muy específicos e investigados, para que la ayuda sirva para lo que es. El proyecto de ley lo hubiera apoyado de cualquier fracción, no es porque sea del Frente Amplio. Muchas gracias por responder a mi carta.

Hannia Hidalgo Quesada

Heredia

Pesadilla Copiado!

Que pesadilla es ganarse la vida como trabajador independiente, con un camioncito. En días pasados, siguiendo la norma de tener todo al día, me tocó llevar mi camioncito a revisión de pesos y dimensiones. Primero, tuve que pagarle a un ingeniero por una famosa ficha técnica necesaria para los camiones con 20 años de antigüedad, la cual ya ha sido renovada en otras ocasiones, como consta en los registros del Conavi. Sin embargo, ahora me salen con que mi camión no tiene ni la tercera parte de capacidad que se registró en la revisión anterior. O sea, tiene más capacidad mi carretilla hidráulica portátil que mi camión. ¡Que Pesadilla!

José Peraza Segura

San Pablo, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.