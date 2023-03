Desde que comenzó la pandemia, parece que los clientes ya no importan en algunos negocios. Hasta 10 cajas sin nadie para que cobre y la fila preferente está llena de clientes que no calzan en esa categorización. Empujan el self-serve en lugar de contratar empleados, a pesar del alto desempleo.

Otro asunto: en un Walmart y un McDonald’s esta semana no había sustituto del azúcar para el café. Las personas con diabetes ya no podemos tomar un café fuera si no llevamos el producto. PriceSmart vende alas de pollo y la salsa fue excluida.

El alza en los precios es casi un escándalo. Lo injusto es que las cadenas grandes se establezcan en Costa Rica por clima, sueldos bajos, empleados preparados, gobierno estable, etc., pero favorecen a gerentes e inversionistas en vez de a los costarricenses. Ya casi no existe el servicio al cliente. Gracias a las ferias y las tiendas chinas, donde cobran precios razonables, la gente con recursos limitados sobrevive si tiene trabajo. Esta situación es nueva para mí, con 32 años de vivir en Costa Rica.

Jean Redmond, Moravia

Huecos en Escazú Copiado!

Ya que el alcalde de Escazú está tan dedicado a tapar huecos en calles y carreteras (lo que no hace el MOPT), lo insto a emprenderla contra los existentes al oeste del antiguo Pavicem (carretera 310). Como no hay señalización, por las noches los vecinos estamos obligados a oír el tremendo ruido que causan los vehículos de todo tipo cuando caen. Además de los sufridos choferes, sus contribuyentes le quedaremos muy agradecidos.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Lotería cara Copiado!

En estos días, es común que nos cobren hasta el doble por los chances y la lotería. Dada la negligencia y falta de voluntad de la Junta de Protección Social de San José (JPS) para frenar este atropello, el presidente debería encontrar la forma de facultar a los cuerpos policiales para que detengan estos abiertos asaltos a la ciudadanía.

Guillermo Prendas González, San José

Educación privada Copiado!

Una empresa privada, dueña de una institución educativa, tuvo que pasar por un proceso para renovar los permisos de funcionamiento expedidos por el Ministerio de Salud y le solicitaron una certificación sobre el estado eléctrico que solo una o dos empresas pueden extender. Todo lo anterior está muy bien, pero el costo es sumamente elevado y en algunos casos los requisitos son ridículos.

Me parece que los Ministerios de Salud y Educación deberían revisar esta norma para ajustar el costo y los requisitos para que sean razonables y evitar abusos que incrementan las colegiaturas en la educación privada.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

¿En qué país vivo? Copiado!

Para actuar en favor de los habitantes, hay que formar una comisión, investigar situaciones, convocar a los diputados y al final no se hace nada. Lo mismo en los juicios, duran años y al final nadie es culpable y todos salen sonrientes.

Victoria Gamboa Arias, San Pablo de Heredia

Cámaras en vías Copiado!

Las municipalidades instalan las cámaras a una altura insuficiente para ver la placa de los vehículos cuando ocurren accidentes. Debe haber algún mecanismo para colocarlas en un lugar seguro, para evitar el robo del dispositivo.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Ayuda rechazada Copiado!

El Ejecutivo y el Legislativo se rasgan las vestiduras por la gravedad del asunto: 189 homicidios en lo que va del año, triste récord. Viene el gobierno de EE. UU. y les ofrece ayuda, y, para mi sorpresa, y creo que de muchos, la rechazaron. Sin comentarios.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.