Clienta solicita a Monge cambio de plantilla eléctrica

Una plantilla eléctrica, comprada en febrero en Importadora Monge de San Sebastián, no funciona desde el primer día. En el establecimiento se la dejaron para la revisión y tardaron 22 días aproximadamente en entregarla, supuestamente en perfectas condiciones, pero al llegar a la casa y encenderla aún no funcionaba.

Deberían ser considerados con el cliente y cambiar la plantilla por una nueva u otro artículo.

Melina Chavarría Solís, San Sebastián

Reservé siete noches, del 1 al 8 de abril, en el hotel Chalet Tirol. Me negaron la factura impresa o electrónica, ni siquiera me dieron un comprobante de pago el día de mi ingreso. Durante las dos primeras noches, no hubo agua, internet ni televisión. Solo me dieron excusas y tampoco me reembolsaron debido a los inconvenientes.

Sharon Raquel Soto León, Pavas

Leí con mucho interés una carta del 11 de abril en esta sección, en donde un adulto mayor se queja del abuso al que es sometido cuando paga con cédula en los buses. Me gustaría saber qué hace el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) en estos casos y si existe algún protocolo para evitar que hechos similares se repitan, porque el señor dice que puso la queja.

También me gustaría saber si los choferes de autobuses reciben capacitaciones al respecto. Yo acabo de empezar esta etapa de la vida y veo malas actitudes en los choferes de buses cuando presento mi cédula, pero no al grado que relata el señor en su carta. Quisiera que alguien del Conapam me responda.

Gilbert Jiménez Barboza, Pozos de Santa Ana

En respuesta al comentario de Milena Valverde López (Cartas, 11/4/2023), Walmart San Sebastián lamenta lo sucedido y le reitera una disculpa por el malentendido. Le solicitamos se acerque a Servicio al Cliente de la tienda para solucionarle el inconveniente.

Mariela Pacheco Arroyo, subgerenta de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica en Costa Rica

Es inconcebible que para reponer una licencia de conducir, no por vencimiento sino porque fue hurtada, me deba quedar sin el documento entre dos y tres meses hasta que me den una cita. ¿Cómo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no dispone de un sistema rápido de reposición?

Antonio Quirós Castillo, Escazú

A pesar de que tengo los servicios para consolidarlos en el paquete Liberty Total, he llamado cuatro veces y ponen mil peros y cortan la llamada. ¿Qué hace la Sutel en estos casos?

Ricardo Garita Murillo, La Unión

Queda claro a partir de los reportajes de La Nación que deben realizarse cambios urgentes en las reglas en cuanto a la deuda política. Tenemos partidos fantasmas, grupos familiares y políticos de mentiras que no aportan nada a la democracia y, al contrario, la enlodan.

Lo de Restauración Nacional y la familia Avendaño Salas raya en el cinismo. Los partidos que reciben dinero del Estado deben contribuir al fortalecimiento de este, no al revés.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

