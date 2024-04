Ciudadano ejemplar

Don Luis Guevara, de Turrialba, merece una felicitación, ya que por su diligente acción ante la Sala Constitucional logró eliminar el decreto del Ministerio de Salud que prohibía el etiquetado frontal. Creo que hubo manifiesto descuido de instituciones y personas del sector de la salud, ya que protestaron y argumentaron sobre lo inconveniente de la medida del Poder Ejecutivo, pero no interpusieron ningún recurso, como lo hizo exitosamente don Luis. El excelente reportaje de La Nación del 24 de abril brinda una descripción detallada del suceso y de la opinión de las instancias involucradas. El argumento base de don Luis, sobre el hecho de que sus nietos deben saber lo que comen, puede extenderse a que todo ciudadano cuidadoso tiene derecho a estar informado de la composición del producto alimenticio que consume, lo cual justifica el etiquetado. Sin embargo, mi experiencia es que, ni los alumnos que reciben el curso de Fisiología, exigido en las carreras de ciencias de la salud, donde se enseña acerca de las ventajas del informe nutricional, lo pone en práctica.

Orlando Morales Matamoros, Montes de Oca

Incumplimiento de contrato

Durante más de diez años, he sido un buen cliente de Telecable; sin embargo, la empresa incumplió parcialmente el contrato al no brindarme la señal del Canal Deutsche Welle (480). Además, no cumple con el reglamento de calidad, y el servicio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es ineficiente.

A pesar de que les comuniqué que interpuse una reclamación ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, la empresa sigue recurriendo al acoso telefónico.

Juan Carlos Iraheta Ruano, Tibás

Ofensiva antidemócrata

La diputada Cisneros propone eliminar la prensa escrita de los despachos de los diputados, argumentando que constituye un despilfarro de dinero. Sorprende ver a una periodista oponerse a los periódicos impresos debido a que, en términos generales, no publican lo que ella y Rodrigo Chaves desearían.

Además, utiliza una cifra económica anual para respaldar su propuesta antidemocrática que, como era de esperar, se encontró con el muro que protege la libertad de expresión y de información.

Freddy Pacheco León, Heredia

Respuesta del BAC

Nos comunicamos con Luis Alfredo Marín Alvarado para responder a su carta a la columna del 17 de abril. Lamentamos el inconveniente y aclaramos todas las dudas con respecto a su disconformidad.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Respuesta de Walmart

Sobre lo sucedido a Betzayda Benavides Rivas, en el Palí del cruce de Managua, Quepos, queremos informar de que la administradora del establecimiento, cumpliendo con el protocolo interno, se acercó a la clienta para ofrecerle ayuda; sin embargo, la señora se negó a recibirla.

Mónica Elizondo Mora, subgerenta de Asuntos Corporativos de Walmart

