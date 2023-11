Cinco años rogando un camino para Veracruz de Guacimal

Durante más de cinco años, hemos solicitado a la Municipalidad de Puntarenas un camino digno para ingresar a Veracruz de Guacimal. Este poblado es el sustento de 15 ganaderos y sus familias, así como de apicultores que enfrentan grandes dificultades para llegar a sus fincas. Las enormes y profundas zanjas a lo largo del camino representan un riesgo significativo para nosotros, los finqueros, y nuestros familiares. Las deplorables condiciones del camino nos impiden salir de manera segura. Los adultos mayores corren peligro al buscar servicios médicos, y en casos de emergencia, como una herida o mordedura de serpiente, la situación se torna aún más grave. A pesar del potencial turístico de Veracruz, nos vemos limitados para desarrollar proyectos debido a que ningún visitante o turista en su sano juicio se aventuraría a transitar por un camino en tales condiciones.

Carlos Masís Chacón, Guacimal

Correspondencia extraviada

Recibo mi correspondencia internacional a través de Aeropost, pero durante los últimos dos meses, no he recibido ninguna entrega. Llevo más de 10 días preguntando qué está sucediendo, pero no he obtenido ninguna respuesta. El viernes 24, se realizaron dos cobros y aún no tienen información sobre el paradero de mi correspondencia. Además, no obtengo respuesta en el chat de servicio al cliente.

Pablo Andrés Moya Navarro, Cartago

Pasividad en Sugeval

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) recibe información de los entes supervisados, que, lógicamente, presentarán datos que no los comprometan. Por ejemplo, los fondos inmobiliarios del Banco de Costa Rica (BCR) están experimentando una caída vertiginosa, lo que ha provocado la ruina de adultos mayores. A pesar de la extensa prueba documental que evidencia los cuestionados actos de un banco en el que invertimos y del cual fuimos defraudados, tanto la entidad como los órganos judiciales parecen ser meros espectadores del descalabro.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Auto sin repuestos

Hace 10 meses, el Instituto Nacional de Seguros (INS) aprobó la compra de repuestos para un vehículo Citroen C3, adquirido en la agencia Veinsa. Desde entonces, he recibido múltiples justificaciones, como retrasos en la fabricación, problemas en el embarque y promesas de pronta llegada de los repuestos. A pesar de mis correos, no he obtenido una razón clara, y mientras tanto, mi auto sigue deteriorándose. ¿Existe alguien en Veinsa interesado en brindar un servicio al cliente adecuado?

Mauricio Rodríguez Díaz, Escazú

Ciudad Gobierno

Por pretender construir el proyecto Ciudad Gobierno en terrenos del Ministerio de Obras Públicas y del Liceo de Costa Rica, mediante un trámite expedito, sin que el préstamo por $450 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, y, lo más insólito, sin concurso público, la Contraloría General de la República ratificó la ilegalidad del procedimiento advertida con anterioridad, y dio por agotada la vía administrativa. El proyecto del Estado en otro momento pareció bueno, pero se fue al garete por incompetencia gubernamental.

Freddy Pacheco León, Heredia

Agradecimiento

Durante los últimos cuatro meses de vida de mi mamá, fue atendida en el Programa de Atención Comunitaria Geriátrica para Usuarios, Familiares y Cuidadores hasta el 29 y 30 de setiembre, cuando requirió hospitalización en el Geriátrico.

Quiero expresar mi agradecimiento y destacar la excelente atención que recibió en ese lugar. Brindan un trato digno al adulto mayor, atendiendo enfermedades y llevando a cabo un enfoque integral que involucra la colaboración entre geriatría, trabajo social, enfermería, nutrición, terapia del lenguaje y todo lo necesario para dignificar al adulto mayor. Además, logran hacerlo sin necesidad de sacar al paciente de su entorno familiar, lo cual es fundamental dada sus condiciones y dificultades de movilización.

Ana Cecilia Vega Campos, Tibás

