Cerraron cuenta y se quedaron con los dólares

El Banco de Costa Rica (BCR) me cerró una cuenta de ahorros en dólares. Argumentan que tenía muy pocos fondos y no la había usado durante mucho tiempo, por eso no era rentable para ellos, pero se quedaron con los dólares que tenía. Qué triste que la institución perdiera el sentido social, que la diferenciaba de la banca privada.

