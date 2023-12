Centros educativos en general deben aspirar a ser como los colegios científicos

Las notas obtenidas por los estudiantes de colegios científicos para ingresar a las mejores universidades públicas, a saber la UCR, el Tec y la UNA, facilitan la labor de los profesores y los obligan a dar más de sí mismos en las aulas. Sin embargo, creo que la educación pública, desde el preescolar hasta la primaria, debe alcanzar los mismos estándares o aproximarse a su calidad, por financiarse también con fondos públicos. La Ruta de la Educación debería tener como norte la capacitación extensiva de los docentes, buena remuneración e infraestructura; y, lo más importante, que el resto de los centros educativos imiten el modelo de los colegios científicos.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Miss Universo

Me uno a las voces que animan a Miss Universo a seguir adelante y a no prestar atención a las críticas de sus conciudadanos. Si no tiene dónde vivir, aquí sería bienvenida. Con gusto le ofrecería mi casa para que pueda residir durante mucho tiempo.

Yvette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Túneles falsos

La leyenda de la espada en la piedra sería la solución para los pasos cerrados en la ruta 32, por donde pasan las exportaciones y las dañan y encarecen a causa de las demoras. La solución más viable son los túneles falsos, estructuras de concreto armando en las partes más expuestas al derrumbe.

El gobierno que construyó el puente de la platina ganó el favor del pueblo, que es lo que el votante crítico requiere.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Cambio político

Comparto la misma preocupación que Álvaro Vallejo Fuentes, quien en su carta publicada el 24 de noviembre señaló el debilitamiento democrático causado por la proliferación de partidos políticos sin estructura, ideas claras y liderazgos sólidos. Esto ha permitido la llegada de políticos oportunistas que buscan beneficiarse del erario sin tener un interés real en la participación ciudadana ni en ofrecer soluciones a los graves problemas nacionales.

La Asamblea Legislativa debe actuar con urgencia para frenar este oportunismo político y aprobar leyes más rigurosas que permitan la elección de ciudadanos competentes y éticos. Esto también garantizaría la elección de líderes cuyo lenguaje y acciones estén a la altura de la responsabilidad otorgada por la ciudadanía.

Ezequías Cambronero Morera, Heredia

Garantía de moto

Hace un mes adquirí una motocicleta nueva en la agencia Freedom, ubicada en el paseo Colón. Lamentablemente, presenta un defecto de fábrica y, para mi sorpresa, me informan de que no cuenta con garantía. Esto no puede ser así.

Raúl Eduardo Matos Berrío, Higuito de Desamparados

San José

Recurso rechazado

Mi hija Maribel Guzmán Jiménez se jubiló el primero de enero del 2022, y el Banco Popular se negó a devolverle el dinero que tenía ahorrado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. A pesar de que ella acudió a la Sala Constitucional, los magistrados fallaron en su contra. Parece que los defensores de la Constitución pasaron por alto el artículo 25.

Luis A. Guzmán Leiva, Ciudad Colón

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Aires navideños

Los animamos a enviarnos textos breves (de no más de 1.000 caracteres con espacios) contándonos en qué han cambiado o qué les ha hecho más feliz a lo largo del año. Los iremos publicando poco a poco en esta sección antes del 31 de enero.