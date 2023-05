CCSS ya no le dará medicamento que le hacía bien

Padezco prostatitis y un especialista me recetó xatral od de 10 miligramos. Durante tres meses no tuve problema para que me lo entregaran en la farmacia del Centro Integral de Salud de Tibás, pero esta semana me dijeron que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya no da el medicamento porque es caro.

