Casas inundadas de aguas negras

Los vecinos de Calle Blancos nos vemos afectados porque para la construcción del tramo de la Circunvalación norte taparon con concreto la salida de las aguas negras, y ahora están rebalsando las alcantarillas y los ceniceros y baños de varias casas.

Llamamos a Acueductos y Alcantarillados (AyA), pero aducen que la responsable es la constructora H. Solís. En la empresa, nadie atiende los teléfonos, por lo que solicito a los encargados tomar cartas en el asunto.

Carlos Umaña Araya, Calle Blancos

Es increíble que mueran costarricense por falta de un trasplante o debido a cáncer, entre otros padecimientos, por no brindar una atención oportuna y porque la responsabilidad recae sobre una institución desordenada en su administración y porque algunos profesionales anteponen sus intereses, aunque la mayoría de ellos fueron capacitados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior sucede a vista y paciencia del Colegio de Médicos, del Ministerio de Salud y del sistema judicial, que no resuelven un problema que lleva muchos años y contribuye al debilitamiento de la seguridad social. Deberían traer profesionales de otros países para que nos ayuden a resolverlo.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Los responsables de la destrucción del cubículo de Neptuno, en Heredia, carecen de arraigo y respeto por sus antepasados. Los europeos habrían construido una acera acorde con la obra de arte.

Patricia Quijano González, Liberia

Ha pasado más de un mes desde que el BAC me informó de que me acreditaría las millas, correspondientes al programa Connectmiles, en mi tarjeta de crédito, pero no lo hace.

Pablo Vargas Villarreal, Coronado

El Presta Me de Desamparados me cobra el 100 % en toda transacción y no puedo pagar con la tarjeta, solo en efectivo o mediante una transferencia por Sinpe, además, no me da factura.

Betty Herrera Marín, Desamparados

Hay que proteger nuestra arquitectura e historia en Heredia y el resto del país. No bastan las excusas de la alcaldesa o del jerarca del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), su desconocimiento evidencia descontrol y desinterés.

Tampoco es válido el argumento según el cual los vecinos presentaron recursos de amparo, ya que, de haber sido así, habrían tenido que romper decenas de postes de las aceras, cables tensores y miles de elementos que se alquilan para fines publicitarios. Muchas eran las soluciones y se debe poner en evidencia a los genios detrás de esta barbaridad.

Franco Alvarenga Odio, Escazú

La validación del conteo en las elecciones de Guatemala parece una mejora democrática. Sandra Torres y Bernardo Arévalo irán al balotaje el 20 de agosto. Los dos socialdemócratas prometen reformas, después de décadas de corrupción y teniendo en cuenta que el reformismo es el primer adversario del autoritarismo.

Ojalá la alternancia democrática se consolide. La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado, aun así, parece utopía en una región plagada de pobreza y autoritarismo.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

