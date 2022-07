Cartas: Viviendas inundadas

Como vecino del nuevo Automercado en Cartago, mi casa se inunda y ha sufrido varios daños. El empozamiento produce criaderos de mosquitos, moscas y otros insectos.

La situación se les expuso hace ocho meses a los responsables de la obra, ingenieros de la constructora a cargo y a la ingeniera supervisora de la sociedad dueña del Automercado, quienes efectuaron visitas a las viviendas afectadas, pero no brindan una solución.

También se informó a la Municipalidad de Cartago y al Ministerio de Salud, pero tampoco actúan.

Mario Bonilla López, Cartago

Suscripción ilegítima Copiado!

Kölbi del ICE hizo dos facturaciones por una supuesta suscripción con mensajes promocionales que no he aceptado. Este tipo de negocios deberían estar prohibidos y ser sancionados.

Exijo la devolución del dinero y que se eliminen este tipo de mensajes porque ni bloqueándolos dejan de llegar. Cuando llamo al 1193, cuesta que contesten. Las dos veces que conseguí hablar con un agente no pudo ayudarme porque sonaba una interferencia que hacía imposible la comunicación.

María G. Arce Hernández, San José

Revisión vehicular Copiado!

La revisión de autos es para la seguridad de los ciudadanos y debe ser prioridad del gobierno. La postergación mientras se realiza un concurso es algo serio.

Tuvimos un servicio de revisión muy bueno, pero para la nueva administración no sirve. Aun dejando los equipos sin protección de robo y derrumbe, sería un problema grande si el gobierno no paga el cuidado, como un columnista observó recientemente en este periódico.

Además, quitar el trabajo a 500 empleados no es algo pequeño. Ojalá los diputados o alguien con autoridad se preocupe más por la seguridad vial de los ciudadanos. Es escandaloso el número de muertos y accidentes en las vías. El gobierno debe proteger, no jugar con nuestras vidas.

Jean R. Redmond, Moravia

Apenas 12 minutos Copiado!

La pretensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de que un paciente sea atendido en solo 12 minutos es claramente una injusticia y un atropello a los asegurados.

No contentos con ello, el asegurado no puede ser atendido por más de una enfermedad, o sea, por una segunda enfermedad se puede morir, y las citas las otorgan para meses o años después.

En el gobierno de Óscar Arias, el presidente ejecutivo de la CCSS empleó a 13.000 administrativos en lugar de contratar a unos 5.000 médicos. Lo peor es que guardan silencio cuando se trata de salarios millonarios, pensiones millonarias o pluses. ¿Hasta cuándo?

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Datos sobre covid-19 Copiado!

Algunos piensan que la covid-19 fue erradicada. Están equivocados. No volvieron a suministrarnos datos sobre los casos diarios por problemas en el EDUS; sin embargo, cada hospital debería pasar semanalmente la información y publicarla como siempre, es decir, cada tres o cuatro días.

Hay pacientes en hospitales y en unidades de cuidados intensivos, y fallecimientos también.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Canales eliminados Copiado!

Liberty eliminó nueve canales, tres de ellos de deportes, y no los han sustituido. Espero pronta respuesta.

Elizabeth Espinoza Fallas, San José

Indicaciones erróneas Copiado!

Viví una lamentable experiencia en el Hospital Metropolitano. Para el trámite de un TAC, todo lo que me pidió documentar el Departamento de Servicio al Cliente estaba mal: la descripción técnica del proceso, la precisión no era lo que estaban promocionando y los costos resultaron más caros.

La situación fue tan decepcionante que me indicaron que el funcionario que me atendió no tenía autoridad para ofrecer lo que me ofreció. Esto me causó un trastorno logístico, por cuanto me urge el resultado para el próximo lunes. Tuve que buscar otra opción.

Otón Clemente Brenes Mata, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.