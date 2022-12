Cartas: Viven literalmente sin agua

Los vecinos de calle Durazno, en Coronado, estamos cansados de los cortes de agua todos los días durante todo el año. Así es, de siete días que tiene la semana, siete días nos falta el agua, durante años, y cuando se tiene niños, la situación se pone peor. ¿No le parece a Acueductos y Alcantarillados (AyA) que es hora de una revisión exhaustiva para ver qué está pasando y tomar medidas?

Viviana Barahona Chacón, Vázquez de Coronado

Hilo de agua Copiado!

Desde el viernes, la poca agua que llega no alcanza ni para lavarse los dientes. Reportamos el problema el sábado y no vienen a revisar. Llamamos y lo único que nos contestan es que los encargados vendrán sí o sí y que laboran hasta las 7 p. m. Pedí darnos prioridad, pero tampoco funcionó.

Kathia Arias Cubero, Alajuela

Ruido en Sabana Copiado!

Compadezco a los vecinos de Sabana, al cumplirse lo pronosticado por Alberto Cañas y Guido Sáenz sobre la inadecuada ubicación del Estadio Nacional. En semanas recientes, escandalosos y multitudinarios conciertos ocasionaron atascamiento en vías, residencias, oficinas y comercios cercanos. Como escribieron Armando Mayorga y Juan José Romero Zúñiga en “Página quince”, el escándalo de la pólvora con que se acostumbra finalizar tales actos musicales atenta contra la salud y bienestar de los seres humanos y sus mascotas.

No he visto ninguna protesta y, mucho menos, acción de los afectados ni de las instituciones o dependencias obligadas a velar por que se cumpla lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política y el fallo de la Sala IV.

Aúnen a lo anterior la estruendosa bocina que uno de los maquinistas del Incofer nos ofrece poco después de las 5 de la mañana desde antes de la Jack’s, y sobre lo cual también la Sala se pronunció.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Artículo ‘Tristes fiestas’ Copiado!

Felicito a la catedrática Isabel Gamboa Barboza por tan penetrante artículo publicado en “Página quince” el lunes 12 de diciembre, titulado “Tristes fiestas”. Penetra en lo más profundo de muchos seres que compartimos esas realidades y debemos aceptarlas con actitud positiva.

Flor de María Navarro Alfaro, Cartago

Golpe en Perú Copiado!

El 3 de diciembre, estaba en Perú disfrutando de sus bellezas naturales y edificaciones incas cuando ocurrió el golpe de Estado perpetrado por el presidente Pedro Castillo y empezaron las protestas en contra del Congreso. Solo queda rezar por ese bello país para que salga bien y acabe con la corrupción.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Pilar Cisneros Copiado!

La mayoría de los costarricenses sentíamos mucha admiración por Pilar Cisneros, pues se enfrentó a presidentes y les hizo ver sus malas decisiones. Como jefa del PPSD es todo lo contrario; defiende a ultranza a Rodrigo Chaves, quien, tenga la razón o no, entrega la carta de despido en cuestión de horas. En otras palabras, ya no es la Pilar Cisneros que conocimos en sus tiempos de periodista en Canal 7. Lamentablemente, debe bailar al son que le tocan en la Casa Presidencial.

Critica a Álvaro Ramos, pues, según el criterio de él, fue utilizado. Lo mismo pienso de ella. En cuanto a los famosos bonos en que la CCSS invirtió en La Nación, dice sentirse preocupada, pero olvida que el gobierno le debe muchos millones más y ella no se manifiesta en ese sentido.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Álvaro Ramos Copiado!

No me gustan los privilegios, pero creo en los derechos; no me agrada el populismo, pero me gustan los estadistas; no conozco a Álvaro Ramos Chaves, pero creo en sus dotes personales y profesionales. Sigo con detenimiento y análisis los acontecimientos desde la decisión plausible del presidente, Rodrigo Chaves, de poner al joven Ramos al frente de la CCSS, hasta su pronta destitución por ser “muy diplomático” y no ser un títere.

Sé que muchos aplauden las actuaciones populistas, pero también una gran mayoría queremos un país con funcionarios preparados, honestos y consecuentes. La autoridad se otorga o se impone, en cambio, la responsabilidad se asume y se transmite. Que este bache no sea causa para que su talento, actitud e inteligencia dejen de estar al servicio de nuestro país. Muchos creemos en él.

William Murillo Montero, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.