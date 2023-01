Cartas: Vetrasa la dejó sin auto

El sábado 5 de noviembre del 2022 deposité un monto en colones para reservar un automóvil Suzuki. Solicité la fecha de retiro porque necesitaba vender mi auto.

Me avisaron que había llegado y me dieron fecha de entrega, por lo que vendí mi automóvil, luego me dijeron que hubo un error. Me quedé sin carro para trabajar y transportar a mi papá, que es adulto mayor, y adicionalmente, el dinero me lo regresan pero en 15 días.

María Arce Hernández, San Rafael Heredia

Troles y donantes Copiado!

Hace apenas una semana, Pilar Cisneros denunció que un trol llamado Piero debe cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el mayor donante en la campaña de Rodrigo Chaves, de 25 años, que le dio ¢150 millones, no solo está en deuda con la CCSS, sino también con Tributación. ¿Qué tendrá que decir un gobierno que llegó con ganas de hacer algo diferente, pero es más de lo mismo? No es peleando con la prensa como van a limpiar su imagen.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Lenguaje soez Copiado!

Desconcierto y tristeza me produce escuchar a jóvenes profesionales como Cristian Arguedas usando lenguaje soez, descompuesto y vulgar en una forma tan abierta. Menciono otros dos casos: a) por un lado, la médica que se prestó para contratar troles (como los personajes malignos de las cavernas), que se desdice, que presenta informes engañosos según palabras de la científica Eugenia Corrales y aún sigue ahí. b) Por otro, un candidato a procurador que ofende con ese lenguaje.

Es conveniente que nuestros gobernantes y nosotros mismos sepamos seleccionar cuidadosamente para los puestos públicos a personas de mayor edad, de experiencia, sabiduría y educación. Así se hacía en mis tiempos jóvenes, cuando estas labores las desempeñaban verdaderos patricios.

María Luisa Arrieta Carvajal, Cartago

Buses nuevos Copiado!

En estos días que se discute sobre la antigüedad de los buses de transporte público, sería conveniente que quienes tienen que tomar las decisiones al respecto establezcan, para las nuevas unidades, la condición de que sean amigables con los adultos mayores, sobre todo, en lo relacionado con las gradas que, en la mayoría de los casos, quedan a gran altura desde donde hay que abordarlas.

Inés González Arguedas, San José

Amigo de luto Copiado!

Por este medio, expreso mi sentir por el homicidio de mi querido compañero Keylor Gamboa a manos de un delincuente que truncó los sueños de un alumno excelente, quien en su graduación, el 22 de diciembre, recibió con mucho orgullo y esfuerzo su diploma de bachiller y me manifestó que era parte del camino, pero que faltaba un poco más para alcanzar nuestras metas. No tengo palabras para manifestar mi profundo pesar y pido a Dios les dé a sus familiares consuelo por tanto sufrimiento.

Luis Fernando Cordero Rojas, bachiller generación 2022

¿Quiénes pagaron? Copiado!

Magnífico el artículo de Alfredo Solano López, titulado “El trol y un relato de Edgar Allan Poe”, referido al tan comentado asunto del llamado trol. Me recordó el poema de Sor Juana Inés de la Cruz: “¿Y cual es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar?”. ¿Quiénes pagaron?

Ana Piza Escalante, San José

