Cartas: Versión moderna de Galileo y Pitágoras

El cuestionamiento de la ministra de Salud al reporte emitido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), donde se establecen las razones por las cuales ese órgano técnico recomienda mantener la vacunación obligatoria contra la covid-19 para trabajadores de la salud y empleados públicos, es inadmisible.

Es como resucitar a Galileo y preguntarle las razones por las cuáles afirmó que la Tierra era redonda o convocar a Pitágoras para que explique por qué la raíz cuadrada de 25 es 5. Uno pensaría que hay temas agotados respecto a la pandemia de la covid-19, sobre todo, por la magnífica gestión del exministro Salas, pero parece que alguna gente quiere descubrir el agua tibia.

William Murillo Montero, Heredia

Sin garantía

Compré una base y dos teléfonos IP a la empresa ICB Technologies. Uno de los cargadores no funcionó, procedí a llevar el artículo a la empresa y no quisieron reconocer la garantía por una supuesta “mala manipulación del producto”. Espero que, como dicen en su página en internet, me garanticen “seriedad y responsabilidad”.

Mario Arguedas Herrera, Escazú

Desagradable experiencia bancaria

El Banco de los Trabajadores vuelve a fallar y juega con la clientela. Constantes caídas del sistema, inseguridad informática y ahora se le ocurre cambiar el app de Banca Fácil, con un desastroso resultado.

Esperé dos horas e hice tres llamadas para ser atendido. Muchos intentos para utilizar Sinpe fueron infructuosos. Atreverse a solicitar una refundición es ganarse el inadecuado trato de los entrenados ejecutivos.

Luis D. Vásquez Madrigal, Cartago

El TSE y los diputados

Según declaraciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), un poco tibias, los diputados son nacionales, por lo que el transfuguismo no cuenta. Entonces, ¿para qué los partidos políticos gastan millones en capacitaciones y propaganda para llevar al Congreso personas capaces y honestas que defiendan sus proyectos e ideales? Si los diputados son nacionales, ¿para qué fracciones en la Asamblea Legislativa?

Álvaro E. Vallejo Fuentes, San José

Faltaron dos árboles

La reforestación llevada a cabo en el Parque Metropolitano La Sabana por diferentes organizaciones y empresas fue un éxito. Los árboles se ven muy lindos, tanto su buen follaje como su verdor, pero no plantaron dos especies que a mi parecer son fundamentales: güitite y muñeco o Cordia eriostigma.

Son magníficas para atraer abejas que aprovechan sus flores y los frutos son alimento para muchas aves. Todavía hay espacio para que el pulmón metropolitano tenga dos árboles que son como oasis para abejas y aves.

Óscar Carballo Reyes, San José

Subsidio médico

A una pariente, en la Clínica Dr. Marcial Fallas, le dieron cita para hacerse un ultrasonido en el 2025, lo cual parece una burla macabra. Le sugiero al presidente de la Caja, Álvaro Ramos, que si quiere ganarse la buena voluntad de los asegurados, establezca un subsidio para financiar, por ejemplo, el 50% del costo del examen en un centro médico privado. Así, libera espacio para quienes realmente no pueden pagar su parte del costo.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Calle intransitable

La calle La Cañada, en San Rafael de Alajuela, está en un estado deplorable y la Municipalidad de Alajuela tiene años de no darle mantenimiento. Quienes vivimos en este lugar debemos llevar a reparar nuestros vehículos debido al descuido o falta de interés de quienes reciben nuestros impuestos.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

