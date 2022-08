Cartas: Venta del BCR

Para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y recaudar dinero con el objetivo de pagar deuda, es necesario hacer antes un due diligence para tener certeza del valor y de los bienes tangibles e intangibles.

Estoy seguro de que el Banco de Costa Rica es un gran negocio, que bien manejado sería una mina de oro para cualquier inversionista interesado; sin embargo, no me parece que estemos en un momento adecuado, pues lo querrán a bajo precio y, además, el monto de la transacción no sería la solución al problema del endeudamiento.

Por otra parte, hay que analizar cuántos empleados podrían resultar afectados, cuántas empresas podrían irse a otros bancos y un sinfín de imprevistos. Recuerdo con dolor el cierre del Banco Anglo y lo que sufrimos quienes éramos sus clientes desde hacía muchos años. Un asunto tan delicado debe ser ampliamente considerado para prever riesgos.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

En el país no se cumplen las leyes para que los conductores respeten los derechos de los peatones. Los choferes deben ser más sensibles a fin de evitar tantos accidentes. Un buen conductor debe estar siempre alerta, puesto que el peatón necesita cruzar las vías.

Abogo para que en Costa Rica el Día del Peatón (que se celebra cada 17 de agosto) se aproveche para sensibilizar a las personas, para que conduzcan con cuidado.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Yo tenía una cita en Oftalmología de la Clínica Clorito Picado, en Tibás, el 2 de setiembre, pero revisé el EDUS y aparece reprogramada para el 22 de enero del 2024.

Nadie de la clínica se ha comunicado conmigo para avisarme de la reprogramación, lo cual considero una irresponsabilidad. Mandé una queja a la Contraloría de la clínica, pero no hicieron nada, y también me quejé personalmente en Oftalmología. Exijo respeto para el asegurado.

Clever A. Calderón Rojas, Uruca

No tiene fin la estupefacción causada por la falta de sindéresis de algunos funcionarios encargados de administrar justicia recta, pronta y cumplida en este país tan vapuleado por quienes en mala hora asumen la honrosa misión de “dar a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar.

Un tribunal condenó a la Iglesia católica a pagar ¢65 millones a una víctima de actos cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez. Me pregunto por qué no han condenado a las Iglesias evangélicas cuyos pastores han sido denunciados, procesados y condenados por hechos similares. ¿Por qué no han condenado al Ministerio de Educación o al sindicato de maestros cuando algún docente ha incurrido en la misma conducta? Por fortuna la sentencia es apelable.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Siempre hay un pretexto para justificar las cosas que no funcionan. Primero, la pandemia y la saturación; luego, el hackeo, etc. Anuncian que la mayoría de las clínicas ya tienen resuelto el asunto, pero una trata de sacar una cita urgente, pues está en juego la salud, que es lo más importante, y la página no sirve.

El EDUS no funciona para quienes solíamos pedir citas por ese medio, solo les es útil a los médicos que ven el expediente digital. Es una burla para el asegurado que con sus contribuciones paga la atención a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Anabelle Araya García, San José

