Cartas: ¡Venga a preguntar en un año!

Me atienden en el hospital Calderón Guardia por glaucoma, y preciso un estricto control porque es progresivo. Necesito dos exámenes de acuerdo con el oftalmólogo, pero solo me realizaron uno. Alegan que no pueden realizar el de campo visual porque el aparato está malo y me pidieron regresar a preguntar dentro de un año.

