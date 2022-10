Cartas: Un principito distinto

Siempre me ha interesado todo relacionado con El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y el anuncio y título de una nueva edición despertaron mi curiosidad. El principito, edición zaguate respeta el texto original, pero incorpora el voseo. A pesar de las buenas intenciones de la iniciativa, me cuesta cambiar la icónica imagen del principito —dibujado por el mismo autor— que aparece en las portadas anteriores por la actual, en la que abraza a un zaguate.

Más aún, cuando en el capítulo XXI, uno de los más importantes del libro, el perro reemplaza al zorro en un diálogo filosófico profundo sobre lazos, vínculos, amistad y compromiso, y le pide al niño que sea su amigo y lo “adopte” (o domestique, en la versión original).

Considero que aunque los derechos de su autor expiraron, tanto sus lectores como su familia prefieren mantener viva la memoria de un clásico de la literatura infantil, tal cual fue creado.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta de la CCSS Copiado!

En respuesta a la carta de Selena Gómez Leitón, titulada “Triste espera por un TAC” (Cartas, 30/9/2022) informamos de que el reporte que se menciona está en el expediente de la usuaria desde el 30 de setiembre en horas de la mañana, como consta en nuestros registros y en los de la Contraloría de Servicios del centro hospitalario.

Dra. Krisia Díaz Valverde, directora general del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez

Traba bancaria Copiado!

El Banco Nacional de Costa Rica me exige ir a una sucursal a brindar el correo electrónico y teléfono, datos que ya tiene, para que yo pueda efectuar operaciones bancarias por internet, lo cual me resulta imposible dado que estoy fuera del país, y ha sido realmente difícil lograr que se me facilite el trámite.

Es una completa falta de consideración, tomando en cuenta que por mis ocupaciones no puedo estar frente a una computadora tecleando un punto cada dos minutos para que el sistema no me saque del chat o para llamar sin que respondan. Requiero una solución inmediata, pues para eso existe la tecnología y el correo electrónico, y aporté la documentación probatoria de que no estoy en Costa Rica.

Alejandro Vargas Santana, Arkansas

Déficit de tráficos Copiado!

Según este periódico, hay 1 oficial por cada 2.200 vehículos, es decir, un enorme déficit, con el aparente agravante de que el ministro no está convencido de la situación. Comparen el dato como promedio per cápita con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Medidas paliativas Copiado!

Se dice coloquialmente que la obra no supervisada no sirve para nada. Algo parecido sucede en nuestro país y, por tanto, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad. No han puesto en práctica la relación matemática del costo-beneficio.

Nunca será lo mismo bachear oportunamente que pretender reparar un tramo de carretera con costos económicos elevados, y decir siempre que no hay contenido económico para ello. En cantones y provincias, pequeñas empresas podrían ocuparse de esas reparaciones sin contrataciones cuantiosas con las constructoras de siempre.

Debe exigirse a los ingenieros regionales mayor responsabilidad en la supervisión de las vías que les correspondan y alertar de manera oportuna. Basta con mirar las fotografías tomadas por periodistas para ver los cortes rectos que con la llegada del invierno y el crecimiento de los árboles terminan interrumpiendo el tránsito. Siempre es mejor prevenir que lamentar.

Arturo Alvarado Moya, Desamparados

Marihuana recreativa Copiado!

El país está en el precipicio debido a la delincuencia organizada. La marihuana con fines recreativos demanda control absoluto y autorización del gobierno para la siembra y producción de la medicina, de lo contrario, sería acicate para el crimen organizado y nefasto para la juventud.

¿Cómo haría la policía para hacer los exámenes a choferes drogados que causen accidentes? Bajo ninguna circunstancia se puede hablar de marihuana recreativa porque abre más las puertas a la delincuencia, el crimen organizado y la violencia doméstica y en los estadios.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.