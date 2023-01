Cartas: Uber y DiDi han decaído

No soy usuaria frecuente de plataformas como DiDi o Uber; sin embargo, las últimas cuatro veces que viajé en DiDi noté que los vehículos que brindan el servicio dejan mucho que desear. Están sucios, los modelos son antiguos y tardan mucho en llegar. Para rematar, los conductores no tienen para dar vueltos y aducen que acaban de comenzar. Deben poner atención a estos detalles.

Anabelle Araya García

San José

Educación vial Copiado!

Las escalofriantes cifras de accidentes y muertes en lo que llevamos del 2023 me hacen reflexionar y atribulan, pues se incrementan cada día y causan dolor y desesperanza a las familias.

Escuché a representantes del MOPT decir que una forma de bajar la incidencia de accidentes era subir las multas por infracciones a la ley de tránsito, lo cual refuto. La única forma es a través de una campaña de educación vial, que venga del hogar, la escuela, las redes sociales y, sobre todo, de los medios de comunicación para desnudar la realidad de manera programada.

Se conocen las principales causas de los accidentes de tránsito: exceso de velocidad, falsos adelantamientos, conducción temeraria, conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas o en estados de ansiedad y depresión. No hay nada que inventar.

Otra opción es presentar ejemplos dramáticos y peligrosos cuando la gente se prepara para la prueba de manejo. La educación debe forjar una cultura vial que permita disminuir significativamente las estadísticas de accidentabilidad y muerte en las carreteras.

José Rugama Hernández

San José

Perdón presidencial Copiado!

La ministra de Salud se equivocó y por esta vez el presidente lo dejará pasar, cosa que no hizo con Álvaro Ramos, quien según el mandatario tomó decisiones sin su consentimiento y, por eso, lo despidió. Dice el dicho que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Cada día me siento más desilusionado de sus decisiones, pues le di el voto con la esperanza de una Costa Rica mejor, y las cosas, a como van, me hacen pensar lo contrario.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

Usar dinamita Copiado!

Para evitar lo que ocurrió en Cambronero en zonas de derrumbes como el Zurquí, existen varias soluciones, entre ellas, los túneles falsos, que según los gobiernos salen muy costosos; intervenir la montaña, que también sale caro y peligroso; o, como en Canadá y Estados Unidos, donde dinamitan de manera controlada los lugares propensos a desprendimientos.

Con la ampliación de la ruta 32, es urgente intervenir los lugares donde se producen derrumbes para prevenir tragedias y no cerrar la vía durante semanas y días.

Jorge B. Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Acción policial Copiado!

El fin de año, en playa Conchal, me sorprendió ver a policías municipales fuertemente armados levantando los toldos de alquiler y las camillas de las masajistas.

José Gerardo Vargas Ramírez

Pococí

Agradecimiento Copiado!

La familia Naranjo Solís agradece al sacerdote José Manuel León Osorio, de la iglesia Santa María Vianney, su dedicación, tiempo y disponibilidad en pro de la comunidad y la parroquia. Que Dios lo bendiga, lo respalde y que Él sea su fuerza.

Ana Ligia Naranjo Solís

Barrio México

