Cartas: Uber cobra viajes no realizados

Mientras el bus hacía fila en el peaje antes de llegar al aeropuerto Juan Santamaría, consulté el costo del viaje desde el peaje hasta la Zona Franca Z. La plataforma de Uber me dio varias opciones, pero por montos muy altos, de ¢70.000, aproximadamente, en diferentes tipos de autos, aunque el valor no sobrepasa usualmente los ¢2.000. No confirmé la solicitud y apagué el sistema.

Al llegar al aeropuerto, pedí el servicio a otra empresa de transporte colaborativo, pero una hora después el banco me notificó por correo cuatro cargos automáticos de Uber cercanos a los ¢70.000 cada uno. Como la cuenta no tenía fondos suficientes, el Banco de Costa Rica rechazó las transacciones.

Denuncié ante el Banco el haber sido víctima de intento de estafa, y este canceló la tarjeta de débito; sin embargo, para renovarla, me cobró $10. Infructuosamente, reclame a Uber, pero no contestan teléfonos ni los mensajes que se les envían por correo electrónico.

A mi esposa también intentaron cobrarle un viaje que nunca realizó, pero ella no ha descargado jamás la aplicación. ¿Quién le dio el número de cuenta bancaria a Uber si la información es privada? La única solución que nos dan es cancelar la tarjeta y renovarla, previo pago de $10.

Guillermo Solórzano Picado, Goicoechea

Reconocimiento Copiado!

Acostumbro dar un reconocimiento cada fin de año a los recolectores de basura. Da gusto la limpieza del cantón aunque en su labor diaria exponen su propia salud. Invito a todos los ciudadanos a actuar de la misma manera.

Iveth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Ruido y baches Copiado!

En calle 11 y avenidas 5 y 7, en los alrededores de la basílica de los Ángeles, cumplimos cuatro años de abandono municipal. Los vecinos —adultos mayores, la gran mayoría— no podemos dormir debido al escándalo de los vehículos al caer en los baches.

Hemos mandado escritos con firmas de los vecinos, reclamando a la Municipalidad y explicando que es una vía muy transitada por los buses que van hacia San Blas y por la gran cantidad de vehículos diariamente. Agradecería mucho la pronta ayuda del alcalde, pues ya no tenemos relleno ni matas de plátano para sembrar en los cráteres.

Daniel Vega Gutiérrez, Cartago

Subsidio Copiado!

Cuando se pone a los peatones a subvencionar la gasolina a los automovilistas, algo anda mal. Informa La Nación que el proyecto de ley del gobierno que pone un tope al precio de los combustibles le habría costado al Estado ¢31.000 millones en agosto, sin especificar de dónde se tomaría ese dinero, que tendría que disponer Hacienda para cubrir el costo de importación de la gasolina, el diésel y otros. Algo definitivamente anda mal.

Freddy Pacheco León, Heredia

Trabajo para la tercera edad Copiado!

Acabo de estar en Estados Unidos, y cuál fue mi sorpresa al ver que ahí emplean a personas mayores de 65 años en comercios y empresas de servicios, por ejemplo, en todos los Walmart, centros de atención a turistas, en hoteles y restaurantes y en muchos otros lugares.

También, se nota que los migrantes que han conseguido llegar hasta allá, y aunque no les fue fácil, trabajan quizás en labores que los estadounidenses no desean efectuar, cosa que también pasa en Costa Rica, lo cual es palpable en las épocas de recolección de café y caña.

Da gusto ver la atención de esas personas, que agradecen sus empleos y tratan mucho mejor a los clientes que posiblemente las personas de mediana edad.

¿Por qué en Costa Rica excluyen a las personas que todavía están en capacidad de dar mucho de sí y ganarse el sustento honradamente? Ojalá algún político de turno —no de turno de pueblo— tome la iniciativa y dé oportunidad a quienes aún pueden y quieren ser productivos.

Anabelle Araya García, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.