Cartas: Triste espera por un TAC

A mi hermana la enviaron a hacerse un TAC urgentemente en el hospital Max Peralta de Cartago. Tres semanas después, el médico que la atiende no ha recibido el resultado porque el departamento a cargo de los exámenes tiene una acumulación enorme de TAC por revisar.

Sin el informe, el médico no puede decidir si deben operar o enviarla a quimioterapia. En el departamento, nos dicen que debemos esperar, pero no cuánto tiempo.

En la Contraloría de Servicios, después de llamar todo un día porque tardan en contestar, nos indicaron que hay que apuntarse en una lista y que la jefa del departamento se reúne una vez a la semana con el personal de los TAC para ver cuáles pueden revisar. Es la vida de las personas lo que está en juego, pónganse la mano en el corazón y trabajen por lo que se les paga.

Selena Gómez Leitón, Cartago

Medismart no cumple Copiado!

Medismart me cobró dos veces una factura, reclamé y prometieron que en un máximo de dos semanas la devolución estaría en mi cuenta. Como no sucedió, llamé tres semanas después. Por tercera vez me comuniqué con ellos y la respuesta ahora es que tendré que esperar 45 días. Pedí hablar con un superior para presentar mi queja, pero fue imposible encontrarlo en Medismart.

Elke Hüttmann, Escazú

Cobro de seguro Copiado!

El BAC Credomatic debitó de mi tarjeta de crédito un seguro que no solicité. A pesar que el 25 de agosto solicité la anulación, nuevamente fue cobrado en el corte de setiembre. Lo peor es que me indican que debo pagarlo para honrar a cabalidad el pago de contado.

Néstor Cubillo Barrantes, Sabanilla de Montes de Oca

Parqueo en la calle Copiado!

Quienes residimos en la urbanización La Gacela, en Llorente de Tibás, sufrimos a diario debido a la gran cantidad de vehículos estacionados en la calle. El 29 de setiembre el camión de la basura y otro de los bomberos no pudieron pasar.

Hubo un incendio en una plaza cercana hace unos años y los vecinos tuvieron que alzar un auto para que los bomberos llegaran al sitio. En otra ocasión, una vecina pidió una ambulancia y debió ir a pie a encontrarse con la unidad de emergencias. Lo más indignante, además de que estacionan en lugares inadecuados, es la indiferencia del servicio de emergencias y del Tránsito, ya que múltiples veces se les ha solicitado ayuda y hemos sido ignorados. Los choferes se estacionan en raya amarilla, curvas y en la calle aunque la cochera esté vacía.

Hemos llegado al punto de la desesperación.

Melissa Cárdenas Fley, Tibás

Volvo no se responsabiliza Copiado!

Llevé mi auto Volvo 2019 a la revisión de rutina y en la agencia, aunque el aire acondicionado funcionaba perfectamente, le cambiaron dos sensores y me cobraron ¢569.859. El vehículo me lo entregaron y no enfría. Presenté el reclamo y adujeron que se reventó una manguera y por eso se descargó. Otra factura por ¢184.000. ¿Quién me defiende de este abuso?

Jorge Mora Hernández, Santa Ana

Cambronero Copiado!

Les recuerdo a los integrantes de la comisión de infraestructura que el accidente ocurrido en Cambronero no se produjo por la falla o deslizamiento atendido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) días antes.

Lanamme, a pesar de contar con presupuesto holgado y tener la obligación contractual de efectuar los estudios de riesgo, no había señalado ese punto específico como catastrófico. Esto es lo que hay que investigar. Como decía don Pepe, después de la guerra cualquiera es general

Sería bueno pedir cuentas a Lanamme y también preguntar por qué no dio aviso del riesgo del alud que pone en peligro el puente en la ruta 27, en territorio de Santa Ana.

Carlos A. Bastos Matamoros, Heredia

Salarios y retrato Copiado!

Con asombro e indignación, leí que la Junta Directiva de la CCSS, en la sesión del 4 de agosto, aprobó la confección de un retrato al óleo para el ex presidente ejecutivo Román Macaya.

El presidente de la República criticó y censuró el justo aumento de salario para todos los empleados de la CCSS, no así estos gastos superfluos habiendo otras necesidades más urgentes.

Arturo E. Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.