Cartas: Triste espectáculo para el ambiente

La basura dejada después de celebrar la clasificación de la Selección Nacional masculina al Mundial muestra el facilismo de siempre para resolver estos problemas, se fijan en el resultado y no en la causa.

Mientras no se atienda la causa, el final será el mismo, es decir, la contaminación de los sitios donde se realizan los festejos. La basura no es el problema, sino su consecuencia, el origen es la falta de recipientes o basureros suficientes, ojalá separados por tipo de residuo para el adecuado reciclaje.

Las personas han demostrado su uso en otras ocasiones, como por ejemplo en la romería. Las municipalidades deberían colocar basureros o exigir a quienes venden productos ponerlos enfrente de sus establecimientos para evitar imágenes como las vistas en esta ocasión.

Hay tiempo para hacer la planificación antes del Mundial, porque creo que el problema se repetirá donde se efectúen reuniones masivas.

Randall García Chacón, San José

Inseguridad bancaria

Voy a tener que sacar el dinero porque bancos como el Nacional me pagan poquísimo en intereses y fallan los dispositivos de seguridad, si es que existen. Reviso mis transacciones constantemente, y por eso me di cuenta de que alguien obtuvo los datos de mi tarjeta de débito.

El Banco Nacional (BN) reportó una transacción por ¢35.090, realizada a las 2 a. m. del 9 de junio a favor de Theiqscore.com. Llamé a la central del BN y me dijeron que debía reportar la tarjeta como robada y llenar un formulario.

Me ofrecieron darme otra, pero me cobraron $8 por ella. El cliente siempre pierde. Espero que me devuelvan el dinero.

Anabelle Araya García, San José

Parque invadido

Es mucho el abandono de la Policía Municipal y la Fuerza Pública de Heredia. El parque es ahora centro de reuniones para ebrios y gente que fuma marihuana a cualquier hora, lo que torna peligroso pasar por el lugar.

Marco Sánchez Chaverri, Heredia

Afectado por cambio

Durante el cambio de la empresa Movistar a Liberty, mi línea celular dejó de funcionar sin motivo alguno, a pesar de estar al día en el pago y sin haber cambiado de teléfono o chip. Fui a una agencia y me quitaron “más de dos horas y media de libertad” sin solucionar el problema. Fui uno de los afectados y mi línea no funciona al 100%.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado

Momento inoportuno

Los escogidos sabían de antemano sobre la crítica situación financiera y la necesaria austeridad anunciada por el presidente. No era el momento oportuno, y menos en pleno jolgorio del triunfo de la Selección Nacional de Fútbol masculina.

Es la práctica de los viejos políticos. Creo que, en política, debe medirse y razonar muy bien las decisiones. El aura del poder debe ceder campo a la prudencia y la humildad de saber escuchar. Ya habrá tiempo para corregir lo que, como bien dijo el presidente, se ha pasado de un gobierno a otro sin darle solución

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Encuesta del INEC

Fui entrevistado muy amablemente para el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuyo enfoque está asociado al bienestar de la población, pero las preguntas no están en consonancia con dicho fin.

Preguntan sobre el acceso a agua, luz, teléfono e internet, pero no sobre la calidad de los servicios y la satisfacción ciudadana con la prestación.

Una forma disimulada de estar satisfechos con los resultados sin profundizar en los detalles.

Philippe Bloton, Esparza

Cuentas en el BP

Fui víctima de fraude por segunda vez, y me indigna que el Banco Popular me envíe un correo donde me pide interponer la denuncia ante el OIJ y que les remita luego el comprobante. Un domingo sustrajeron distintos montos de mi cuenta hasta completar ¢40.000. El Banco Popular no se responsabiliza.

Lidia María Cortés Nipote, Liberia

Cartas por WhatsApp

