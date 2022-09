Cartas: Trato discriminatorio

El 6 de setiembre, a las 5:25 p. m., abordé un autobús en la parada del Más x Menos en San Pablo de Heredia. Como soy adulto mayor, presenté mi cédula y, como ya es costumbre, el conductor me pidió que viera hacia la cámara, colocó el documento en una máquina, anotó el número en un papel y se quedó tamaño rato viendo mi identificación.

En dos ocasiones, ese chofer no ha querido detenerse para recoger a dos señoras, una en la parada por el hospital y otra en el parque de Tibás. A mí no me paró una vez en la Pops de Tibás. Tomen nota los jefes o encargados de controlar estos servicios, porque nadie se da cuenta.

Genaro Marín Hernández, Heredia

Renta global dual

Cualquiera con dos dedos de frente entiende que la renta global dual es un impuesto sobre los impuestos que actualmente pagamos. Un golpe más a la clase media. ¿Quién podrá defendernos?

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Protocolo

El 6 de setiembre mi nieto de seis años fue al McDonald’s del Centro Comercial de Guadalupe junto con sus compañeros de la escuela y sus respectivos padres. Mientras jugaban en el play, una estructura de metal que sirve para contener globos le cayó encima y le causó heridas en la cabeza, el cuello y en una oreja. Nadie del restaurante se acercó por lo menos a preguntar qué le había pasado. ¿Existe un protocolo para estos casos?

Isabel Cordero Segura, San Francisco de Dos Ríos

Temor cívico

Las actuaciones del gobierno con respecto a dos campos vitales, como son la salud y la educación, me dan temor. En cuanto a la educación, basta con ver la situación que han causado y siguen causando las razones de tal descalabro, las raíces se encuentran en los últimos veinte años o más.

En lo concerniente a lo sanitario, es suficiente la conducta de la ministra ante la Asamblea Legislativa para darse cuenta en manos de quien está la salud. Vale que no le tocaron los años álgidos de la pandemia. Al presidente y a los diputados de su partido, les pido que legislen como equipo, que los que no saben decir ni hacer que dejen a los que saben. No se obnubilen en decir y legislar pensando en el próximo período político, recuerden que son aves de paso.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Desfiles anuales

Soy vecino del Liceo de Moravia, y la banda empieza a practicar para los desfiles del 11 de abril en marzo, sigue con la misma intensidad para los del 25 de julio y termina las prácticas para los del 15 de setiembre. Pasa prácticamente todo el año en ensayos.

Entre la población hay niños, recién nacidos, adultos mayores postrados en camas, enfermos, etc. Las prácticas comienzan en la mañana y a veces son casi las nueve de la noche y no han terminado. Es casi imposible conversar con la familia, ver televisión, que un bebé se duerma. No sé cómo hacen los profesores para impartir sus lecciones con semejante escándalo. Es hora de que el Ministerio de Salud o la Municipalidad ponga orden, que los ensayos se lleven a cabo a ciertas horas nada más.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Centralización

Una de las funciones principales de toda acción administrativa es buscar cómo descentralizarse, partiendo de lograr buenos resultados, de un buen control interno y establecer la respectiva rendición de cuentas. Aquí la planificación desempeña un papel trascendental ya que, en gran medida, es la que define la ruta, los objetivos, las metas y las estrategias.

En este gobierno parece ser todo lo contrario: centralización de funciones que recaen en el jerarca, como el del MOPT, el Minae y otros que se han dado y vendrán en camino. No es más que fortalecer el poder y la fiscalización. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Planificación?

El presidente da muestras de que él es quien manda. La concentración administrativa y el poder absoluto son pésimas señales de hacia dónde nos dirigimos. La oposición a lo que dice la Contraloría General de la República es un mal presagio. No estamos en el siglo XVII en Francia, cuando Luis XIV decía “el Estado soy yo”. Aquí vivimos en democracia.

Fernando Villalobos Solé, San José

