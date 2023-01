Cartas: Tramitomanía en la Cancillería

Parece que la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y el Decreto celeridad de los trámites administrativos en las entidades públicas no han llegado a la Cancillería. Dentro de los requisitos para apostillar títulos, existen pasos innecesarios. Por ejemplo, para autenticar un título de escuela o colegio no basta con llevar el original, sino que hay que realizar un trámite anterior en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso de los títulos universitarios, primero hay que ir al MEP o al Conesup, no basta con presentar el documento físico original. Estos requisitos son contrarios al artículo 9 de la Ley 8220. Además, la Cancillería aún pide comprar timbres en efectivo de valores mínimos ridículos.

Franco Mainieri Murillo, San José

Acabo de estar en el Puerto, lugar entrañable que algo ha mejorado, aunque a lo invertido no le dan mantenimiento, como por ejemplo el anfiteatro, que está cerca del rótulo Puntarenas. Reabrieron el balneario que antes era municipal, pero el precio de la entrada es prohibitivo para las familias que con costos pueden llegar al puerto en bus. Cuesta ¢8.000 y prohíben a la gente llevar sus propios alimentos. La situación es lamentable. Me identifico con las personas que no pueden disfrutar del lugar.

Anabelle Araya García, San José

El sábado fui a Multiplaza Escazú y no se podía respirar debido a la gran cantidad de gente que había. Con alegría, muchos aprovecharon los descuentos para completar sus compras de diciembre. La mayoría sin mascarilla. Otros peleaban un espacio en el parqueo con amenazas y gritos. Sé que todo no puede ser perfecto, pero el descuido de la salud y el consumo desenfrenado puede sacarnos del camino de la cordura.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Es una gran necesidad contar con un cajero automático del Banco de Costa Rica en los alrededores de la basílica, por cuanto al cerrar la sucursal se tornó incómodo ir al centro o al cantón de Oreamuno. Tal vez coordinando con la iglesia sea posible hallar un lugar ahí cerca para el cajero.

Hugo Trejos Agüero, Cartago

Como médico, pienso que la infinidad de accidentes y muertes es un problema de salud pública. Todos debemos contribuir a la solución, pero mientras las autoridades no impongan la medida de estupefacientes en los conductores, al igual que se determina la alcoholemia, no habrá forma de resolver la situación.

Carlos Ponchner Lechtman, Escazú

Agradezco al alcalde de la Municipalidad Alajuela, Humberto Soto, por haber acogido mi sugerencia, publicada en este espacio de La Nación hace aproximadamente dos meses, respecto a que nosotros los contribuyentes no debemos presentar certificación del Registro para la exoneración de nuestras casas del impuesto sobre los bienes inmuebles. Solo falta que para la declaración que debemos presentar cada cinco años también se elimine el requisito.

Víctor Hugo Vargas López, Alajuela

Gracias a los periodistas nos damos cuenta de lo mal que se administran las tobilleras. No existe control o monitoreo para saber dónde están los delincuentes, nunca se le debería dar el beneficio a delincuentes sexuales ni a asaltantes, sino a personas que deben pensión alimentaria o a quienes cometen delitos que no impliquen violencia. Como revelan las informaciones periodísticas, algunos crímenes han sido cometidos por individuos que portan tobillera.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

