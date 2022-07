Cartas: Trámite paralizado

He enviado dos cartas al alcalde de San José; una en junio del 2022 y otra en julio del 2022. En ellas, me quejo de que hace más de un año solicité la prescripción a la Sección de Gestión de Cobro y no la han tramitado. La Alcaldía no me da respuesta. Es deber de un funcionario responder.

Ana Cecilia Jiménez López, Uruca

Emprendedores Copiado!

Emprendedora es la persona con iniciativa y decisión para realizar acciones que entrañan algún riesgo. Este buen propósito se complementa con estudio, disciplina, constancia y capacidad para disponer de recursos materiales y humanos.

Al emprendedor le conviene la empatía, ya que en su desarrollo de actividades necesita contar con la participación de otras personas, que en conjunto integren una cadena productiva que contribuya enormemente a atacar el desempleo y la informalidad.

Por tanto, las autoridades del gobierno deben fomentar en la población la detección de talentos y dotarlos de recursos y herramientas para formar nuevos emprendedores. En Costa Rica, hay mucho talento, lo único que falta es buena orientación para su desarrollo.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Cuenta al día Copiado!

Tengo una cuenta con Casa Blanca al día. Deposito mensualmente, pero me han hecho varias llamadas y no sé qué hacer. Necesito que se comuniquen conmigo.

Juan Luis Pacheco Ramírez, Oreamuno

Derechos humanos Copiado!

Estoy de acuerdo con que la libertad de prensa, expresión y pensamiento son inherentes a toda democracia, siempre y cuando se trate de una prensa con periodistas bien preparados académicamente e informados en los campos a los que se dediquen, objetivos y no subjetivos, respetuosos, no alineados ni populistas.

Aunque la ley lo permita, me parece prudente que la profesión periodística, así como sucede con otras, no se involucre en actividades ajenas para preservar la pureza de sus acciones, evitar conflicto de intereses y pérdida de la objetividad.

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Nota sobre tío Copiado!

Muchas gracias a La Nación por recordar en “Hoy hace 50 años” a mi tío Víctor Hugo Román Jara con todo y su fotografía. Mi tío dormía en un cuarto detrás de la pulpería El Cuscatlán, en Coronado. Acompañaba a mi abuelo Herminio Román para que este no durmiera solo y cuidar el negocio para no ser víctimas de los ladrones.

Había dos camas, una caja fuerte y una mesita con una máquina de escribir y un rifle de caza. Mi tío Hugo se levantaba a las tres de la mañana. Yo lo acompañaba en el pick-up al Mercado Central y me quedaba en el cajón cuidando mientras él traía los sacos de arroz y frijoles al hombro.

Entró a la UCR y su pensamiento empezó a atraer universitarios y políticos. Tenía ideas muy avanzadas para aquel tiempo. Su pasión y bandera fueron los derechos humanos. Pepe Figueres y el padre Núñez fueron sus padrinos. Su pensamiento vanguardista y don de gentes lo llevaron a múltiples reuniones internacionales. Era firme, carismático, inclaudicable en su posición sobre la neutralidad y soberanía de nuestro país.

Su frase favorita era “en route!”. Hoy, 50 años después, cuando viajamos en familia, mi hija Estefanía nos recuerda a tío diciendo “en route!”. La magia de los viajes de mi tío Hugo brota de nuevo.

Carlos H. Segura Román, Coronado

Cartas por WhatsApp Copiado!

